Erőteljes robbanás rázta meg Cseljabinszket - videó

Erős robbanás hallatszott a Moszkvától 1500 km-re fekvő Cseljabinszban. "A mentők Novoszineglazovóba indultak egy zúzottkőbánya területére. Más helyszínekre vonatkozóan az információ nem megerősített" - jelentette a rendkívüli helyzetek minisztériumának sajtószolgálata.



Később a hatóságok azt állították, hogy szándékosan robbantottak, ugyanis szükséges volt a fagyott talaj és a sziklák feltörése a Sztaroszmolinszkij kőbányában.



Furcsa, hogy nem figyelmeztették előre a lakosokat. A jelentések szerint senki sem sérült meg.

A powerful explosion was heard in #Chelyabinsk



"Rescuers left for Novosineglazovo in the area of ​​a crushed stone quarry. The information is being specified. For other locations, the information is not confirmed," press service of the Ministry of Emergency Situations reported. pic.twitter.com/uXmAdRu7p6