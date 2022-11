Bűnügy-kábítószer

Az összes szerzetes megbukott a drogteszten, rehabra küldték az egész kolostort

Szerzetesnek lenni nem könnyű feladat; ha valaki egyszer úgy dönt, hogy kolostorba vonul, sok szabálynak és korlátozásnak kell engedelmeskednie. A hosszú szabálylista kizárja a kikapcsolódást és a szórakozást is, ami a drogok fogyasztását is tiltja. Egy thaiföldi templomban azonban az összes szerzetes pozitív lett a drogteszten, és elvonókúrára küldték őket. A következő történt.



Egy Thaiföld középső részén található buddhista kolostor összes szerzetesét kitagadták, mert megbuktak a drogteszteken - közölte a helyi hatóság. A jelentések szerint Boonlert Thintapthai, egy kerületi tisztviselő az AFP-nek nyilatkozva elmondta: "Egy apát (egy szerzetes, aki egy kolostor adminisztrátori pozícióját tölti be) és több szerzetes a Phetchabun tartomány Bung Sam Phan kerületében lévő templomban hétfőn pozitív lett a teszt metamfetaminra; a drogot az ágy alá rejtették".



A tisztviselők szerint az összes szerzetest drogrehabilitációs központba szállították. Az üres templomok miatt azonban a helyiek aggódnak, hogy nem tudnak majd érdemeket szerezni. Boonlert azt állítja, hogy minden szerzetest visszaküldenek a templomba, hogy a helyiek teljesíteni tudják vallási kötelességeiket.



Állítólag a szerzetesek nemcsak azt vallották be, hogy kábítószert fogyasztottak, hanem azt is, hogy kereskedtek is vele.



Az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala azt állítja, hogy Thaiföld jelentős tranzitországa a metamfetaminnak, amely Laoszon keresztül érkezik az országba Mianmar instabil Shan államából. Ami a kábítószer árát illeti, Thaiföldön piszkosul olcsó. Szerzetesként azonban bármilyen anyagi tárgy birtoklása tilos, nemhogy kábítószer birtoklása.