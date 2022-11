Koronavírus-járvány

Új-Dél-Walesben törölték a koronavírus-járvány idején kiszabott bírságok felét

Az ausztráliai Új-Dél-Wales állam kormánya törölte a koronavírus-járvány idején kiszabott bírságok felét, miután elismerte, hogy indoklásuk túlságosan ködös volt - számolt be kedden a brit The Guardian online kiadása.



A tájékoztatás szerint a helyi adóhivatal bejelentette, mintegy 33 ezer bírságot törölt, a rendőrség által a 2020-as és 2021-es járványügyi korlátozások idején a közegészségügyi rendeletek megszegéséért kiadott pénzügyi büntetéseknek mintegy felét.



A bírságokat azt követően vonták vissza, hogy a kormány jogászai kedden elismerték, hogy a Redfern Jogi Központ (RLC), független, nonprofit közösségi jogi szervezet által indított próbaperekben támadott bírságolási esetekben a szabálysértés jellege nem volt megfelelően meghatározva, és így a bírság kiszabása nem volt jogszerű.



Az adóhivatal szóvivője ugyanakkor közölte, nem arról van szó, hogy a szabálysértéseket nem követték el, megszűnik azonban a bírságokkal kapcsolatos minden döntés. Hozzátette: a már befizetett büntetéseket is visszatérítik.



A bírságok összege magánszemélyek esetében 1000 ausztrál dollárig (mintegy 260 ezer forint), vállalat esetében pedig 55 ezer ausztrál dollárig (körülbelül 14,5 millió forint) terjedt. A törölt büntetések összértéke mintegy 30 millió ausztrál dollár (nagyjából 8 milliárd forint).