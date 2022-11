Háború

Kijev polgármestere esetleges evakuálásra figyelmeztet

Kijev polgármestere, Vitalij Klitschko figyelmeztetett, hogy részleges evakuálásra kerülhet sor az ukrán fővárosban, mivel a hatóságok további áramkimaradásokra számítanak jócskán a jövő évben. Az elmúlt hetekben az orosz rakétacsapások jelentősen megrongálták az ország áramhálózatát.



Az RBK-Ukraina médiának adott, hétfőn megjelent interjújában Klitschko elmondta, hogy a legutóbbi, szerdai orosz rakétacsapásokat követően a kijevi hatóságoknak szombat reggelre sikerült helyreállítaniuk a vízellátást és biztosítaniuk, hogy minden lakóépületet fűtsenek. A legtöbb otthon áramellátása is nagyrészt helyreállt néhány nap alatt - mondta a tisztviselő.



A hatóságok erőfeszítései ellenére azonban, hogy megakadályozzák a tömeges, egész városra kiterjedő áramkimaradást, a város "különböző forgatókönyvekre készül".



Amikor újságírók arra kérték, hogy kommentálja a német médiában megjelent, az evakuálási vészhelyzeti tervekről szóló beszámolókat, Klitschko így válaszolt: "Nem zárom ki a legrosszabb forgatókönyvet sem. Nem lesz teljes evakuálás - talán részleges, de evakuálásnak nem igazán lehet nevezni". Kifejtette, hogy ez "az emberek bizonyos kategóriáinak ideiglenes áttelepítése lenne a külvárosokba, ahol még van infrastuktúra és szolgáltatások".



A polgármester ugyanakkor megújította a felhívást, hogy az emberek költözzenek a nyaralóikba, "ahol van víz, tűzrakóhely".



Klitschko azt is elismerte, hogy bár a kijevi hatóságok remélik, hogy nyugati eszközök segítségével heteken belül helyre tudják állítani a megrongálódott energetikai infrastruktúrát, "fel kell készülni arra, hogy az áramkimaradások akár tavaszig is eltarthatnak".



Múlt szerdán Oroszország állandó ENSZ-képviselője, Vaszilij Nebenzia azt állította, hogy "a lakóépületekben keletkezett károk és a civil áldozatok száma valóban az ukrán légvédelem miatt történik, amelyet nem a városok külvárosaiban, hanem a városközpontokban telepítettek".



A továbbiakban példaként hozta fel a Vyshgorod város egyik lakóépületét ért rakétacsapást, amely aznap korábban hét polgári személy életét követelte, és több tucatnyian megsebesültek.



Nebenzia azt állította, hogy az épületet "Kijevnek szállított amerikai légvédelmi rakétákkal" találták el. Orosz tisztviselők már korábban is tettek hasonló állításokat, azt sugallva, hogy többnyire hibás ukrán légvédelmi rakéták okozták a polgári áldozatokat.



Az ukrajnai légitámadások legutóbbi fordulóját követően az orosz védelmi minisztérium ragaszkodott ahhoz, hogy nem csapott le kijevi célpontokra. A Kreml kijelentette, hogy az orosz erők csak olyan célpontokat találnak el, amelyek kapcsolatban állnak Ukrajna katonai képességeivel.