Villanypóznába szorult egy kisrepülő, csaknem 90 ezren maradtak áram nélkül - videó

Magasfeszültségű villanyvezetéknek ütközött és a pózna acélszerkezetébe szorult egy kisrepülőgép az Egyesült Államok Maryland államában vasárnap, mintegy 90 ezren maradtak áram nélkül.



A Fox News hírtelevízió helyszíni beszámolója szerint a kisgép helyi idő szerint kora este három emberrel a fedélzetén leszállni készült a Washington fővárostól mintegy 30 kilométerre fekvő Gaithersburg repülőterén, amikor egyelőre tisztázatlan okokból a villanyvezetéknek ütközött.



A három utas sértetlenül megúszta az ütközést, ugyanakkor még órákkal a baleset után is a járműben tartózkodtak mintegy 30 méteres magasságban, a feszültség alatt lévő vezeték közelében.



A helyszínre nagy létszámú mentőegység érkezett, hogy megpróbálja kiszabadítani a szerencsétlenül járt gépen utazókat, és helyreállítani az áramszolgáltatást Maryland állam sűrűn lakott régiójában.

Dozens of emergency crews are responding to a small aircraft that has crashed into high voltage powerlines, causing massive power outages too 80,000 peop...