Egész Ausztriában leáll a vonatközlekedés hétfőn

Az osztrák vasúttársaság (ÖBB) hétfő 0 órától 24 órás munkabeszüntetést tart, ami érinti a MÁV-START magyar-osztrák viszonylatú és azon túlmenően közlekedő nemzetközi vonatait - hívja fel a figyelmet a Mávinform.



Vasárnapi közleményük szerint hétfőn 0-tól 24 óráig az ÖBB teljes hálózatán szünetelni fog a vonatközlekedés, az osztrák társaság pótlóbuszokat sem szervez. Már vasárnap este is lehet forgalmi változásokra számítani Ausztriában, illetve az onnan közlekedő EuroNight vonatoknál is.



Közölték: a MÁV-START magyar-osztrák viszonylatú és azon túlmenően közlekedő nemzetközi vonatai az eredeti menetrendjük szerint, de csak Hegyeshalom, illetve Szentgotthárd határállomásokig közlekednek és onnan indulnak vissza Budapestre. A Hegyeshalom állomáson át közlekedő bécsi elővárosi vonatok osztrák területen nem közlekednek, az EuRegio vonatok ezért csak Győr és Hegyeshalom között járnak. A Hegyeshalomból induló bécsi elővárosi vonatok is a teljes útvonalukon kimaradnak a menetrendből.



A Mávinform azt javasolja az Ausztria felé, illetve az onnan utazóknak, hogy tájékozódjanak az ÖBB és a MÁV utastájékoztatási felületein, illetve ügyfélszolgálatainál.