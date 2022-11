Üzlet

26 emeletes disznóól épült Kínában - videó

Hatalmas lakóháznak látszó épület áll a kínai Hupej tartomány Ocsou városának szélén, de nem emberek laknak benne: a 26 emeletes épület a világ legnagyobb disznóóla, ahol évente 1,2 millió állatot vágnak le – adta hrül az RTL.



A létesítményben október elején kezdődött meg a termelés az első 3700 állat elhelyezésével. A beruházó cég új szereplője a kínai húsiparnak, de talán nem olyan meglepő, hogy rögtön egy ekkora létesítménnyel indítanak, ha figyelembe vesszük, hogy a cementiparban már megvetették a lábukat, számos cementgyárral rendelkeznek, az egyik épp az új sertésfarm mellett van.



A cég először készételek gyártásába akart befektetni, de a kínai építőipar visszaesésével meggondolták magukat: Csin Lin igazgató szerint ígéretesnek látják a korszerű mezőgazdaságot, és arra is lehetőségük van, hogy a saját építőanyagaikat felhasználják az építkezésekhez.



Ha a beruházás teljesen elkészül, 800 ezer négyzetméteren 650 ezer sertést tudnak elhelyezni. Az állatokat több mint 30 ezer automata etetőponton tudják táplálni, a folyamatot gombnyomásra irányítják egy központi vezérlőteremből. A sertéstrágyából biogázt állítanak elő, amiből a létesítmény energiaellátását biztosítják. A dolgozóknak több körös fertőtlenítésen és vizsgálatokon kell átmenniük, mielőtt betehetik a lábukat a létesítménybe, amit hetente egyszer hagyhatnak el.



A Guardian azt is írja, hogy a világ disznóhús-fogyasztásának mintegy felét Kína adja, a termelés növelése érdekében pedig kormányzati szinten is támogatják a hasonló létesítményeket, amelyeket hatékonyabbnak, biztonságosabbnak és környezetbarátabbnak mondanak.



A City University of Hong Kong professzora, Dirk Pfeiffer viszont úgy látja: azzal, hogy ilyen kis területre zsúfolnak össze állatokat, megnő a betegségek terjedésének és felerősödésének veszélye, de szerinte ennél is fontosabb kérdés, hogy az effajta termelés összhangban van-e azzal a célkitűzéssel, hogy a klímaváltozás fenyegetése miatt a húsfogyasztás csökkentése felé kellene elmozdulni.