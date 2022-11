Tragédia

Botrány! Meghalt a baba, mert nem voltak hajlandók a HIV-fertőzött terhes nőhöz érni az orvosok

Egy 20 éves HIV-pozitív nő elvesztette újszülött gyermekét, miután állítólag több mint hat órán keresztül felügyelet nélkül hagyták a kórházi személyzet tagjai.

A jelentések szerint a Firozabad Medical College orvosai "nem voltak hajlandóak megérinteni" a HIV-fertőzött terhes nőt, és csak azután cselekedtek, hogy a kórház vezetője közbelépett. A nő egy fiút szült, aki órákkal később meghalt - jelentette a média.



A nő családja kedden azt állította, hogy a szülés előtti kezelés késedelme vezetett a baba halálához: "...A lányom egy hordágyon feküdt, és több mint hat órán keresztül sírt a fájdalomtól. Többszöri kérés ellenére sem jött orvos, hogy segítsen rajta."



Elmondta továbbá, hogy lánya szenvedése idővel egyre fokozódott. Az ügy csak több mint hat óra elteltével jutott el a kórház ügyeletes vezetéséhez. Ezt követően egy nővér vitte be a kismamát a szülőszobára.



"Egy kisfiút szült, akinek légzési nehézségei voltak. A személyzet nem engedte, hogy közelről lássuk a gyermeket, és egy speciális újszülött-ellátó osztályra vitték. Másnap reggel közölték velünk, hogy a gyermek meghalt. A kórház személyzete most nyomást gyakorol rám, hogy írjak alá egy levelet, miszerint ez nem az ő hibájuk volt" - tette hozzá.



A család nem tudta vállalni a magánkórházakban történő kezelés költségeit, ezért mentek be ebbe a kórházba - azonban egyetlen orvos vagy alkalmazott sem ment a fájdalomtól szenvedő nő közelébe.



A nő a szüleivel él az indiai Firozabad településen, mióta elvált a férjétől. Egy évvel az esküvő után váltak el. A HIV-fertőzést nem sokkal a házasságkötés után kapta el, állítja a családja.



Sangeeta Aneja, a Firozabad Medical College igazgatója tudomásul vette az ügyet, és biztosított mindenkit arról, hogy a nő családjának panasza alapján vizsgálatot indítottak.



"A beteg délután 3 óra körül érkezett. Azok, akik a beteggel voltak, nem tájékoztatták az orvosokat vagy bárkit a HIV-pozitív státuszáról. Amint tudomást szereztem róla, vizsgálóbizottságot hoztam létre. Mindenkivel beszéltem, elmondták, hogy a vizsgálatokat úgy végezték el rajta, mint egy átlagos betegen, mivel nem tudtak a HIV-státuszáról. Délután 4 óra körül tudták meg, és még ezután is folyamatosan jelen voltak az orvosok. A szülés este 9 óra körül történt. Amint elkészül a vizsgálati jelentés, azonnal intézkedni fogunk, ha bárki bármi rosszat tett" - mondta az NDTV-nek.