Konfliktus

Greta Thunberg beperelte Svédországot

Egy több mint 600 svéd fiatalból álló csoport, köztük Greta Thunberg környezetvédelmi aktivista beperelte az ország kormányát a klímaválság kezelésében tett elégtelen erőfeszítések miatt.



Pénteken az Aurora nevű ifjúsági szervezet által összehívott tüntetésen vonultak végig a svéd fővároson, hogy a stockholmi kerületi bíróságon benyújtsák a csoportos keresetet. A csoport azt szeretné, ha az igazságszolgáltatás kimondaná, hogy Svédország megsértette állampolgárai emberi jogait azzal, hogy nem megfelelő éghajlat-politikát folytat.



"Mi vagyunk az Aurora 636 fiatalja, akik bepereljük a svéd államot az elégtelen klímavédelmi intézkedések miatt" - írta Thunberg csütörtökön a Twitteren, hozzátéve, hogy "amikor az állam olyan klímapolitikát folytat, amely veszélyezteti az emberi jogainkat, akkor törvényt sért".



Később azt is megjegyezte, hogy a fekete péntek, amely a karácsonyi vásárlási szezon kezdetét jelzi, de egyben a túlfogyasztás szimbóluma is, "tökéletes nap arra, hogy bepereljük az államot" az éghajlat miatt. "Szóval ezt tettük. Találkozunk a bíróságon!" - tette hozzá az aktivista.



A pert megelőzően az Aurora nyílt levelet írt több magas rangú svéd tisztviselőnek, köztük Ulf Kristersson miniszterelnöknek és Romina Pourmokhtari klímaminiszternek címezve, amelyben többek között azt követelte, hogy Svédország "vegye ki a részét" az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséből annak érdekében, hogy a globális átlaghőmérséklet emelkedését az iparosodás előtti szinthez képest 1,5 Celsius-fokra korlátozzák.



A Svédország által 2017-ben elfogadott klímatörvény szerint az ország hatóságai kötelesek mindent megtenni az üvegházhatású gázok kibocsátásának megfékezése érdekében, hogy 2045-re elérjék a nettó nullát.



Az októberben megalakult új svéd kormány azonban egy sokak által bírált lépéssel megszüntette a környezetvédelmi minisztériumot, feladatait pedig a Vállalkozási és Innovációs Minisztériumra ruházta át. Az új költségvetést olyan intézkedések miatt is bírálták, amelyek növelhetik a közlekedési ágazatból származó kibocsátást.



2019-ben a holland legfelsőbb bíróság fenntartotta azt a döntést, amely arra kötelezte az ország kormányát, hogy sokkal többet tegyen a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében, és ragaszkodott ahhoz, hogy az éghajlatváltozással szemben kötelessége megvédeni polgárai emberi jogait.