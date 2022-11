Ukrajna: sikeresen megműtötték egy gyerek szívét, pedig az űrből is látszott az áramszünet - videó

Egy futótűzként terjedő videón látható, ahogy egy ukrán sebészcsapat a sötétben szívműtétet hajt végre egy gyermeken, miután az orosz csapások miatt energiaválsággal szembesültek. Az áramellátás légi szabotázsa az atomerőműveket és az internetkapcsolatokat is elvágta.



"Ma, az oroszok Ukrajna elleni rakétatámadása során a kijevi szívsebészeti intézetben megszűnt az áramszolgáltatás. Ebben az időben a sebészek sürgősségi szívműtétet hajtottak végre a gyermeken" - írta Iryna Voichuk a Twitteren a videós bejegyzésben.

Today, during the missile attack by the russians on Ukraine, electricity was cut off at the Heart Institute in Kyiv. At this time, surgeons were performing emergency heart surgery on the child. pic.twitter.com/GqhxpXpYVC