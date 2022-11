Több mint 15 órát töltött a tengerben egy férfi, míg kimentették - videó

Több mint 15 órát töltött a Mexikói-öböl vizében egy luxus tengerjáró utasa, míg kimentették - írta a BBC hírportálja szombaton az amerikai parti őrségre hivatkozva.



A 28 éves férfi a Carnival Valor egyik fedélzeti bárjában tartózkodott testvérével szerda este, amikor kiment a mosdóba, de már nem tért vissza.



Több mentőcsapat kutatott utána, amikor csütörtök este végre megpillantották mintegy 30 kilométerre a louisianai partoktól. A jelentés szerint állapota stabil volt - olvasható a parti őrség Twitter-üzenetében.



Seth Gross, a parti őrség hadnagya szerint a férfi több mint 15 órája lehetett a vízben. "Ez a leghosszabb idő, amiről valaha hallottam, egyike lehet a hálaadásnapi csodáknak" - idézte Grosst a CNN.



Az eset semmihez sem hasonlítható, amit pályafutása 17 éve alatt látott, és a szerencsés kimenetel azt mutatja, "hogy az élni akarás olyan dolog, amit minden kutatási és mentési ügyben számításba kell venni" - tette hozzá.



Azt még nem tudni, hogyan esett a férfi a vízbe a hajóról, amely a mexikói Cotumelbe tartott.



2018-ban tíz óra elteltével mentettek ki egy 46 éves brit nőt az Adriai-tenger vizéből, ahova szintén egy tengerjáró fedélzetéről zuhant.

SOUND ON: Carnival officials ask for the person who sighted the man overboard to contact their team onboard. WDSU has not received word from Carnival or the U.S. Coast Guard at this time regarding the man overboard the Carnival Valor.



Video courtesy of Patrick McSweeny pic.twitter.com/xccZ4jNTt3