Ukrajnai háború

Zelenszkij: csak az orosz haderő teljes kivonulása hozhat tartós megoldást

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az ukrajnai konfliktus tartós megoldásához elengedhetetlen, hogy Oroszország kivonuljon az általa megszállt összes ukrán területről. A Financial Timesnak nyilatkozva hangsúlyozta ugyanakkor, hogy ha van lehetőség a Krím békés, nem fegyveres visszaszerzésére, akkor ő ezt a megoldást pártolná.



Zelenszkij a londoni üzleti napilap pénteki kiadásában megjelent interjúban kijelentette: az ukrán infrastruktúra lerombolását célzó új orosz stratégia sem gyengíti Ukrajna eltökéltségét összes megszállt területének felszabadítására.



"Minden területet vissza kell szereznünk, és ha nincs diplomácia, akkor ennek módja a csatatér" - fogalmazott az ukrán államfő.



Hozzátette: ha Ukrajna nem kapja vissza összes megszállt területét, akkor a háború egyszerűen "befagy", és csak idő kérdése, hogy mikor tör ki újra.



A Financial Times felidézte, hogy Oroszország szerdán hetven rakétát lőtt ki ukrajnai infrastrukturális célpontokra. Emiatt Ukrajna 80 százalékában megszűnt az áram- és a vízszolgáltatás, és egy időre mind a 15 ukrán atomreaktort le kellett kapcsolni a hálózatról az áramszolgáltatás instabillá válása miatt.



Zelenszkij, aki a Financial Times beszámolója szerint a szintén vízszolgáltatás nélkül maradt kijevi elnöki irodában fogadta a lap újságíróit, kijelentette: az e héten végrehajtott támadások elképzelhetetlenek lennének a modern világban, hiszen "talán 80-90 éve" nem fordult elő olyasmi az európai kontinensen, hogy egy ország teljes sötétségbe boruljon.



Hozzátette ugyanakkor, hogy "az állam remekül szembeszállt" a problémákkal, "az energiaipari dolgozók, a rendkívüli helyzetek minisztériuma, az aknamentesítők, mindenki" az áramszolgáltatás helyreállításán dolgozott, és azon, hogy "legalább egy kis víz legyen".



Csütörtökre megkezdődött a reaktorok visszakapcsolása a hálózatra, és Kijev egyes kerületeiben már ismét van vízszolgáltatás - áll a Financial Times írásában.



Az Oroszország által 2014-ben megszállt Krímmel kapcsolatban a lap felidézte: Kijev egyes nyugati partnerei attól tartanak, hogy ha Ukrajna kísérletet tesz e terület visszaszerzésére, akkor az a háború veszélyes eszkalációjához, akár nukleáris fegyverek bevetéséhez is vezethet.



Zelenszkij erre utalva kijelentette: megérti, hogy "mindenki zavarodott a helyzet miatt, és azzal kapcsolatban, hogy mi történik a Krímmel".



Az ukrán elnök hozzátette: ha valaki olyan megoldást kínál, amely lehetővé teszi a Krím megszállásának megszüntetését nem katonai eszközökkel, akkor ő ezt a megoldást pártolná.