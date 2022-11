Brexit

Felmérés: a britek 60 százaléka szerint rosszul alakulnak a dolgok a kilépés óta

A csütörtökön ismertetett legfrissebb felmérés szerint a brit választók csaknem 60 százaléka tartja úgy, hogy rosszul alakulnak a dolgok a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) óta.



Nagy-Britannia 2020. január 31-én távozott az Európai Unióból, miután az EU-tagságról 2016 nyarán rendezett népszavazáson a kilépésre voksolók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe.



A kilépés után tizenegy hónappal lejárt az átmeneti időszak is, amelyet a Brexit feltételeiről szóló megállapodás biztosított az átállásra, és amelynek idején London és az EU viszonyrendszere jórészt még változatlan maradt.



A legnagyobb brit közvéleménykutató cégcsoport, a YouGov azt a kérdést tette fel az új vizsgálatba bevont, 6174 felnőtt brit állampolgárból álló reprezentatív csoportnak, hogy miként ítélik meg az átmeneti időszak 2020. december 31-i lejárta óta végbement folyamatokat.



A felmérés csütörtök este ismertetett eredményei szerint a válaszadók 23 százaléka meglehetősen, 36 százalékuk nagyon rossznak tartja a kilépéssel kapcsolatban azóta történt fejleményeket, vagyis 59 százalék fogalmazott meg kedvezőtlen véleményt a Brexit óta eltelt eddigi időszakról.



A felmérés résztvevőinek alig két százaléka nyilatkozott úgy, hogy nagyon elégedett, további tíz százalék meglehetősen elégedett a Brexit óta eddig lezajlott folyamatokkal, vagyis mindössze 12 százalék van jó véleménnyel a kilépés utáni helyzetről.



Húsz százalék "sem jónak, sem rossznak" nem tartja a Brexitet.



A YouGov ismertetése szerint még azoknak a relatív többsége is rossznak ítéli a brit EU-tagság megszűnése és az átmeneti időszak lejárta óta végbement folyamatokat, akik a 2016-os referendumon a kilépésre szavaztak: közülük 22 százalék meglehetősen, 16 százalék nagyon rossz irányúnak tartja a fejleményeket, vagyis 38 százalékuk elégedetlen.



A jó véleményt megfogalmazók aránya 24 százalék, de ebben a körben is mindössze 5 százalék mondta azt, hogy nagyon kedvezőnek tartja a Brexit óta lezajlott fejleményeket.



Azok közül, akik a népszavazáson a bennmaradásra voksoltak, 82 százalék tartja meglehetősen vagy nagyon rossznak a Brexit óta eltelt időszakot, és mindössze 3 százalékuk elégedett.



Néhány napon belül ez a második olyan YouGov-felmérés, amely azt mutatja, hogy a brit választók többsége elégedetlen a Brexittel.



A cég múlt heti felmérésében a résztvevőknek arra a kérdésre kellett válaszolniuk, hogy szerintük helyes vagy helytelen döntés volt-e a kilépés az EU-ból. A válaszadók 56 százaléka nevezte hibának a Brexitet, és mindössze 32 százalék helyeselte hazája távozását az EU-ból.



A YouGov hangsúlyozta: a Brexitet hibás döntésnek tartók aránya soha nem volt ilyen magas, a kilépést továbbra is helyeslők aránya pedig soha nem volt ilyen alacsony a 2016-os népszavazás óta.