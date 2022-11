Hollandia

Gyújtogatás történt egy menedékkérők elszállásolásra kijelölt holland kempingben

A holland tűzoltóság szerint vélhetően gyújtogatás történt egy, az észak-brabanti tartomány Someren nevű településén található kempingben, ahová 450 menedékkérőt költöztettek volna a jövő héten - írta csütörtökön a Dutchnews hírportál.



A tűz az Eindhoven városától délkeletre fekvő tábor egyik helyiségében ütött ki szerda este, s az épület egy részében súlyos károkat okozott, de senki sem sérült meg. A 20 ezres lélekszámú település tanácsa korábban arról döntött, hogy a táborban 450 menedékkérőt helyeznek el két hónapra.



A NOS holland napilap azt írta, hogy a tűzkár ellenére a tábor alkalmas maradt a menedékkérők elhelyezésére, jövő héten már 250 fő is érkezhet a szállásokra. A táborban elhelyezendő csoport olyan menedékkérőkből áll, akik július óta Észak-Brabant különböző sportcsarnokaiban élnek.



Eric van der Burg menekültügyi államtitkár szerint a hatóságok nem állapították meg, hogy a gyújtogatás hátterében a menekültek befogadása lett volna, de hozzátette, hogy elképzelése szerint "köze lehetett hozzá." Van der Burg úgy véli, hogy mindenkinek, "azoknak is, akik nem értenek egyet" be kell tartania a demokratikus döntéseket. "Ha fellépünk, soha ne erőszakkal, és főleg ne gyújtogatással, amelynek mindenféle ijesztő következményei lehetnek" - nyilatkozta a NOS-nak az államtitkár.