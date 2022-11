USA

Soha ennyi nőt nem választottak még az amerikai kongresszus tagjává, mint 2022-ben

Rekordszámú női tagja lesz a januárban megalakuló új, 118. amerikai kongresszusnak - áll a CNN által közölt összesítésben.



A hírtelevízió összegzése szerint a 435 tagú képviselőházból és 100 tagú szenátusból álló kongresszusban vélhetően 149 nő szolgál majd, ami kettővel haladja meg a két éve megválasztott törvényhozás női tagságát.



Az összeállításból az is kiderül, hogy a nők száma az elmúlt 46 évben folyamatosan emelkedik az amerikai szövetségi törvényhozók között. A CNN összeállítása azt is kiemeli, hogy rekordszámú, 42, női kongresszusi taggal rendelkeznek a republikánusok az új törvényhozásban, a demokrata tagok száma nem változott.



A hírcsatorna csütörtök hajnali összesítése szerint a november 8-i félidős választásokon Alaszkában két még nyitott versenyben is megszületett az előzetes eredmény, ami szerint a szenátusba újraválasztották a Republikánus Párt színeiben induló Lisa Murkowskit, míg a képviselőháznak első teljes kongresszusi ciklusára lehet tagja a demokrata párti Mary Peltola.