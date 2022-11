Koronavírus-járvány

Romániába is megérkezett az omikron alváltozatai ellen kifejlesztett vakcina

Az oltás hamarosan elérhető lesz mind a családorvosi rendelőkben, mind pedig a legfontosabb kórházakban kialakított oltási központokban.

Romániába is megérkeztek a héten az első olyan vakcinaszállítmányok, amelyeket a koronavírusnak az idei járványhullámokért felelős omikron-alváltozatai ellen fejlesztettek ki - jelentette be csütörtökön Alexandru Rafila egészségügyi miniszter.



Azt ígérte: az oltás hamarosan elérhető lesz mind a családorvosi rendelőkben, mind pedig a legfontosabb kórházakban kialakított oltási központokban. Rafila szerint az új vakcinát akár harmadik, akár negyedik adag oltásként bárki igényelheti, aki korábban beadatta magának legalább az első két adagot. Úgy vélekedett: mindenképpen érdemes kérni az új Covid-elleni vakcinát is ebben az időszakban, amikor az influenza elleni oltási kampány zajlik.



Romániába azért érkezett késéssel az Omikron-alváltozatok ellen kifejlesztett új vakcina, mert a bukaresti egészségügyi minisztérium előbb újra akarta tárgyalni az európai uniós közös vakcinaszerződés feltételeit. A lakosság érdektelensége miatt ugyanis az országban teljesen leállt az immunizáció, és idén hatmillió fel nem használt Covid-elleni vakcinát kell megsemmisíteni, mert lejár a szavatossága.



Az eredeti megállapodás szerint Romániának még további 11,2 millió Pfizer-vakcinát kellett volna idén megvásárolnia. Rafila egy korábbi televíziós interjúban azt mondta: sikerült megállapodniuk a gyártóval, hogy csak 3 millió vakcinát vásárolnak meg az új változatból.



Romániában a BA4-es és BA-5-ös omikron-alváltozatok okozta nyári járványhullám lecsengése után ellaposodott a járványgörbe, és nincs jele annak, hogy újabb fertőzési hullám kezdődne. Immár hetek óta a napi 350 új fertőzés és napi 3 haláleset számít átlagosnak, a kórházakban kezelt koronavírusos fertőzöttek száma 650, az intenzív terápiában részesülőké pedig 90 körül stagnál.



Az egészségügyi minisztérium hétfőn bejelentette, hogy felhagy a napi adatközléssel, és hetente csak egyszer közöl összesítéseket a járványhelyzetről.



Romániában a beoltható - 5 év feletti - lakosság 44,92 százaléka kapott legalább egy adag, koronavírus elleni vakcinát, 14,5 százaléka van beoltva a harmadik, emlékeztető oltással is. A május közepe óta igényelhető negyedik adagot eddig 23 ezren kérték, ami a beoltottak kevesebb mint 3 ezrelékét teszi ki.