Szlovákia

Pék Zoltán: magyar is vagyok, meleg ember is, az egész életemet kettős kisebbségben éltem

Korábban a Pátria Rádió reggeli adásának vendége volt Pék Zoltán, Pozsonypüspöki leköszönő, 67 éves polgármestere, aki élő adásban coming outolt. Most a Blikk készített vele egy rövid interjút.



Pék az interjút azzal kezdte, hogy:"Világéletemben őszinte ember voltam, soha nem titkoltam, hogy meleg vagyok, a környezetem és a választók körében is köztudott volt. A tragikus pozsonyi események után úgy éreztem - bár nem ez volt a beszélgetés célja -, hogy ez az interjú a legjobb alkalom a kiállásra. Magyar is vagyok, meleg ember is, az egész életemet kettős kisebbségben éltem, de a magyarságomat is mindig, minden környezetben felvállaltam"- mondta a leköszönő polgármester.



Arra a kérdésre, hogy nem fél-e attól, hogy a szexualitása miatt ezután nyíltan támadni fogják, az ex-polgármester azt válaszolta, hogy nem hajlandó félni.



"Mindig a jóban hittem, változni nem fogok, az elég kegyetlen volna, ha a világtörténelem oldalait csak a félelem írná" - mondta.

Pék Zoltán, a Pátria korábbi főszerkesztője, később a frekveniciatanács tagja 2018-ban indult a helyhatósági választásokon, és meg is nyerte azt, annak ellenére, hogy röviddel előtte lejárató szórólapokat terjesztettek róla a városrészben. Tört magyarsággal a homoszexualitásán élcelődtek, de az ilyesmivel a városrész polgárait nem lehetett megvenni.



Pék Zoltán végül négy éven keresztül irányította a városrész önkormányzatát, és ugyan idén újraindult, de Matú± Vallo regionális pártja, a Team Bratislava és jelöltjei Pozsonypüspökin is győzni tudtak, így az egyetlen fővárosi magyar polgármester épp leköszönőben van. A rádióban viszont az elmúlt időszak szörnyű pozsonyi eseményeit, leginkább a kettős gyilkosságot szem előtt tartva fontosnak tartott valamit elmondani: "Miután ezt a gyűlölet szülte, különösen érzékenyen érintett, hiszen a környezetem tudja, hogy én is ehhez, a meleg közösséghez tartozom. Számomra az különösen tragikus dolog, mert az ellenük irányuló gyűlölet követelte két ember életét."