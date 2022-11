Robbantásos merényletek Izraelben, áldozatok - videó

Két helyszínen robbantásos merényletet követtek el Jeruzsálem környékén szerda reggel, egy áldozat életét vesztette, hárman életveszélyesen, legkevesebb tizenöten kevésbé súlyosan megsebesültek - jelentette a katonai rádió.



A két pokolgép félórás különbséggel robbant fel, először a város bejáratánál található autóbusz-megállóban, majd a Ramot lakónegyedhez vezető egyik kereszteződésben található megállóban.



A sebesülteket kórházba szállították, a rádió szerint négyen közülük olyan súlyosan sebesültek meg, hogy az orvosok az életükért küzdenek. Az egyik sebesült a kórházban elhunyt.



A Jeruzsálembe vezető főutakat a rendőrség lezárta. A Saáréj Cedek és a Hadassza kórház orvosainak beszámolója szerint az első robbantásban 12 -en sebesültek meg, közülük 4-en súlyosan, ketten a helyszínen elvesztették eszméletüket.



A második, az első helyszíntől mintegy másfél kilométerre - Ramotnál - elkövetett robbantás miatt hét sebesült került kórházba, de ők csak könnyebben sebesültek meg. Ebben a buszmegállóban kevesen voltak a merénylet elkövetésekor.



A rendőrség szerint ugyanaz a csoport hajthatta végre a két robbantást, teljes erővel megkezdték felkutatásukat. Kobi Sabtaj, a rendőrség főkapitánya is a helyszínre sietett. Jaír Lapid, az átmeneti kormány miniszterelnöke bejelentette, hogy a kettős merénylet miatt összehívta a biztonsági kabinetet.

🔴 BREAKING: Bombing attack in the Capital of Israel - Jerusalem.



Two bombs exploded in Jerusalem - one near the Central Bus Station and the second in Ramot. There are at least 18 people injured. Please keep Jerusalem in your prayers. pic.twitter.com/94N9v3e8Sv