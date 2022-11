Bűncselekmény

97 évesen ítélhetik el a náci haláltábor egykori titkárnőjét

Két év felfüggesztett börtönbüntetést indítványoz az ügyészség a stutthofi náci haláltábor egykori titkárnője ellen - közölte az észak-németországi Itzehoe város bírósága.



A 97 éves Irmgard Furchnert azzal vádolják, hogy bűnrészesnek tekinthető mintegy 11 ezer ember halálában, akik a ma Lengyelországhoz tartozó Sztutowóban, a stutthofi koncentrációs táborban vesztették életüket. Történészek adatai szerint a Gdansk közelében található táborban összesen mintegy 60 ezer embert gyilkoltak meg, zsidókon kívül, lengyel partizánokat és szovjet hadifoglyokat is.



Amint a vádbeszédben elhangzott: a kivégzések idején 18 éves vádlott a táborparancsnok, Paul Werner Hoppe titkárnőjeként fontos pozíciót töltött be, mivel a tábor napi működtetése is hozzá tartozott.



A 2021 szeptemberében kezdődött per érdekessége hogy a vádlott már az első tárgyalási napon megszökött, de néhány órával később elfogta a rendőrség.



A per egyike a Németország második világháborús eseményeivel foglalkozó utolsó eljárásoknak. A német igazságszolgáltatás a második világháború vége után 77 évvel is kitartóan és szigorúan igyekszik felkutatni a még élő náci háborús bűnösöket.