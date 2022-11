Energiaválság

Az Egyesült Királyság megkerüli saját szankcióit az orosz olajjal szemben - The Sunday Times

A vállalatok egy olyan kiskaput használnak ki, amely lehetővé teszi számukra, hogy az orosz üzemanyagot máshonnan származónak regisztrálják a hajóról hajóra történő transzferek után, írja a hírportál. 2022.11.22 18:37 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Egyesült Királyság február óta legalább 39 szállítmány orosz olajat vásárolt, bár a rakományokat más országokból származó importként regisztrálták - jelentette a The Sunday Times a tankerforgalmi adatokra és kereskedelmi statisztikákra hivatkozva.



Az orosz eredetű olajszállítmányokat, mintegy 200 millió font (236 millió dollár) értékben, a jelentések szerint hajóról hajóra történő átrakodás után szállították a brit kikötőkbe, amely gyakorlatot széles körben alkalmazzák, amikor a méretük miatt kikötni nem tudó nagy tartályhajók kisebb hajókra rakodják át rakományukat.



A Sunday Times megállapításai szerint ez a gyakorlat lehetőséget ad a hajózási társaságoknak arra, hogy a szállítmányok tényleges eredetének feltüntetése nélkül regisztrálják a rakományt, ehelyett a feladó országot adják meg a rakomány forrásaként. Ily módon egy orosz gyártmányú áruszállítmányt Németországból származónak lehet bejegyezni, ha azt egy német cég szállítja egy brit kikötőbe.



A hírportálnak sikerült nyomon követnie több tucat orosz olajszállítmányt, amelyek március óta érkeztek brit kikötőkbe, és amelyeket Németországból, Hollandiából, Lengyelországból, Franciaországból és más országokból származóként jegyeztek be. Ezek közül legalább 13 a jelentések szerint júniusban és júliusban érkezett. A brit statisztikai hivatal (ONS) olajimportra vonatkozó hivatalos adatai azonban azt mutatják, hogy az ország ezekben a hónapokban nem kapott olajat Oroszországból.



Tengerészeti szakértők szerint a hajóról hajóra történő transzferek azóta váltak népszerűbbé, hogy a nyugati országok idén a Moszkva ukrajnai katonai művelete miatti szankciók részeként célba vették az orosz olajexportot.



"A hajóról-hajóra történő transzferek igazán hasznos módszerré váltak a rakomány rendeltetési helyének és eredetének elhomályosítására. Az irániak kezdték el, a venezuelaiak tökéletesítették, az oroszok átvették és továbbvitték" - mondta a hírportálnak Michelle Wiese Bockmann, a Lloyd's List hajózási szaklap energetikai és hajózási elemzője. A Refinitiv szerint, amely a hajóról hajóra történő szállítást figyeli, március óta világszerte mintegy 267 ilyen szállítás történt orosz olajjal.



A tervek szerint december 5-én lép életbe a tengeri orosz olajimportra vonatkozó brit embargó. Tengerészeti szakértők szerint azonban a regisztrációs kiskapukat és a hajók közötti transzferek gyakorlatát figyelembe véve az Egyesült Királyságnak még ezt követően is nehéz lesz ténylegesen megakadályoznia, hogy orosz olaj érkezzen az országba.