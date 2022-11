Háború

Legalább kétmillió ukrán fog elvándorolni a télen - WHO

A WHO egyik magas rangú tisztviselője szerint a folyamatos konfliktus az állampolgárok mentális egészséget is súlyosan megviseli. 2022.11.22 17:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az idei tél "életveszélyes" lehet "több millió" ukrán számára - figyelmeztetett Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális igazgatója. Várhatóan akár hárommillió ukrán is elvándorol "meleget és biztonságot keresve" - mondta Kluge hétfőn egy kijevi sajtótájékoztatón.



"Arra számítunk, hogy további 2-3 millió ember hagyja el otthonát meleg és biztonság keresése céljából. Egyedi egészségügyi kihívásokkal kell szembenézniük, többek között olyan légúti fertőzésekkel, mint a Covid-19, a tüdőgyulladás és az influenza, valamint a diftéria és a kanyaró komoly kockázatával az aluloltott lakosság körében" - jelentette ki Kluge.



Azok, akik otthon maradnak, valószínűleg kénytelenek lesznek "alternatív fűtési módszereket" választani - mondta a tisztviselő, figyelmeztetve, hogy az olyan dolgok, mint a faszén vagy fa elégetése, vagy a dízelüzemű generátorok, illetve az elektromos fűtőberendezések használata szintén egészségügyi kockázatokat hordoznak.



Ezek közé tartozik "a mérgező anyagoknak való kitettség, amelyek károsak a gyermekek, az idősek, valamint a légzőszervi és szív- és érrendszeri betegségekben szenvedők számára, valamint a véletlen égési és egyéb sérülések" - mondta.



Kluge szerint a folyamatban lévő konfliktus az ukránok mentális egészségét is súlyosan megviseli. Közülük mintegy 10 millióan már most "ki vannak téve az olyan mentális zavarok kockázatának, mint az akut stressz, a szorongás, a depresszió, a kábítószer-használat és a poszttraumás stressz zavar vagy PTSD" - mondta a tisztviselő.



Az ENSZ legfrissebb adatai szerint Ukrajnából több mint 7,8 millió menekült vándorolt Európába a Moszkva és Kijev között február végén kirobbant konfliktus közepette. Közülük mintegy 4,7 milliót regisztráltak ideiglenes védelemre vagy hasonló nemzeti védelmi rendszerekre az EU-ban. A menekültek jelentős része azonban Oroszországba ment, ahol több mint 2,8 millió menekültet regisztráltak.