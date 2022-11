Háború

Koszovó konfliktust szít - Szerbia

Az EU még azt is elismeri, hogy a tárgyalások azért vallottak kudarcot, mert a szakadár tartomány nem volt hajlandó tiszteletben tartani kötelezettségeit. 2022.11.22 16:36 ma.hu

Aleksandar Vučić szerb elnök hétfő este a nemzethez szólva azt mondta, hogy aggodalomra van ok, de pánikra nincs, miután Brüsszelben kudarcba fulladtak a tárgyalások a szakadár Koszovó tartománnyal. Az EU saját bevallása szerint a probléma az volt, hogy Pristina nem volt hajlandó betartani a Belgráddal kötött megállapodást.



"Holnap kora reggeltől kezdve nehéz időszak elé nézünk, sok álmatlan éjszakával" - mondta Vučić. A tárgyalásokról szóló beszámolója szerint Josep Borrell, az EU külügyi biztosa figyelmeztette a pristinai albán kormányt, hogy a hírszerzés "az összecsapások határán" lévőnek nevezte a helyzetet, de hiába.



"Minden, amit Pristina tesz, törvénytelen, és ezt ők is tudják. Jens Stoltenberg [NATO-főtitkár] figyelmeztette őket, mindenki figyelmeztette őket, de ők mégis konfliktust szorgalmaznak" - mondta Vučić.



Brüsszel hétfőre összehívta Vučićot és Albin Kurti koszovói miniszterelnököt, hogy oldják fel a patthelyzetet, amiért Pristina ragaszkodik a szerb személyazonosító okmányok és rendszámtáblák eltörléséhez. Koszovó azt állítja, hogy Szerbia egy 2013-as dokumentumban beleegyezett ebbe, Belgrád azonban rámutatott, hogy Pristina nem teljesítette a megállapodásból eredő kötelezettségei egyikét sem.



"Mi egy javaslatot terjesztettünk elő, amelyet Vučić elnök ma elfogadott, Kurti miniszterelnök viszont nem" - mondta Borrell ezt követően. "Tájékoztatni fogom a tagállamokat a különböző felek viselkedéséről és a nemzetközi jogi kötelezettségek be nem tartásáról. Azt kell mondanom, hogy ez különösen Koszovóra vonatkozik".



Koszovó "továbbra is elkötelezett a Szerbiával való kapcsolatok normalizálásáról szóló párbeszéd mellett" - jelentette ki Donika Gervalla-Schwarz pristinai külügyminiszter, de azt mondta, hogy ezt csak "tisztességes és igazságos megoldásokkal lehet elérni, a kölcsönös elismerés középpontjában".



Vučić szerint azonban Kurtival nincs értelme bármiről is tárgyalni, mivel Koszovó elismerése "nem Szerbia politikája". Nem rendszámtáblákról van szó, hanem arról, hogy Pristina nem tartja be kötelezettségeit, és "hibrid háborút" folytat a Koszovóban maradt szerbek ellen - mondta.



Koszovó Szerbia tartománya, amelyet az 1999-es légi háború után a NATO vett át, és 2008-ban kikiáltotta függetlenségét. Míg az Egyesült Államok és szövetségesei támogatták a szakadár régiót, Szerbia Oroszország és Kína támogatását élvezte az elismerés megtagadásában.