Háború

Oroszország megerősíti az ukrán határt

Új védelmi vonalat hoznak létre az Ukrajna és Oroszország nyugati Belgorodi területének határán - jelentette be Vjacseszlav Gladkov kormányzó hétfőn sajtótájékoztatón.



A tisztviselő szerint a lépés válasz a határon tapasztalható növekvő feszültségre, de nem közölt részleteket az építkezésről, és figyelmeztetett, hogy kijelentéseit "ellenségeink gondosan figyelik".



"Röviden leszögezem: a munkálatok nagyszabásúak. Április óta, hatáskörünk keretein belül, aktívan részt veszünk a határok megerősítésében" - mondta Gladkov.



Arra a kérdésre, hogy az úgynevezett "Wagner-vonalra" utal-e - az orosz katonai magánszervezet, a "Wagner-csoport" által a Donbász régióban épített páncéltörő szerkezetek rendszerére - Gladkov azt mondta, hogy nem szeretne más "tisztelt személyekről" nyilatkozni, és a belgorodi úgynevezett "zasecsnaja" vonalra kíván összpontosítani.



A "zasecsnaja" vonal kivágott fákból álló, fából készült védelmi szerkezetekre utal, amelyeket Oroszország a 10. és a 18. század között használt az ellenséges támadások elleni védekezésre.



"A Belgorodi terület mindig is az orosz állam védelmének határán állt, és áll ezután is" - mondta a kormányzó.



Miután Oroszország február végén megkezdte háborúját Ukrajnában, a kijevi erők többször is lőttek és indítottak drónokat a térségben lévő polgári és katonai célpontok ellen. Egyes esetekben magánlakásokat, valamint egy iskolát és egy óvodát is találat ért.



A múlt hónapban Vlagyimir Putyin orosz elnök "közepes szintű" riasztást vezetett be Nyugat-Oroszország egyes részein. Ez további hatásköröket biztosít a regionális tisztviselőknek a biztonság garantálása és a vészhelyzetekre való gyors reagálás érdekében.