Katasztrófa

Tűz ütött ki egy kínai gyárban, 38-an meghaltak

Legalább 38-an meghaltak a közép-kínai Henan tartomány egyik gyárában kitört tűzben, két ember könnyebben megsebesült, a tüzet eloltották - tájékoztatott kedden közleményben a helyi kormányzat és média.



Egyelőre nem világos, mi okozta a tüzet, az ügyben vizsgálatot indítottak.



A közlemény szerint a katasztrófavédelem több mint 200 tagját, valamint 60 tűzoltót küldtek a helyszínre, hogy megfékezzék a lángokat.



A gyár interneten elérhető adataiból az derül ki, hogy az épületben egyebek között vegyi anyagokat is tároltak.



A sűrűn lakott, gazdasági szempontból jelentős Henanban máskor is történt halálos baleset, mellyel kapcsolatban több helyi tisztségviselőt letartóztattak.



Kínában nem ritkák a gyártüzek és ipari balesetek, sok helyen ugyanis nem veszik komolyan vagy nem tartják be a biztonsági előírásokat.