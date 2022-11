Ukrajnai háború

WHO: többmillió ukrán életét fenyegeti a tél

Többmillió ukrán életét fenyegeti a tél az ország energetikai létesítményeit ért pusztító orosz támadások után - figyelmeztetett hétfőn az Egészségügyi Világszervezet (WHO).



Hans Kluge, az ENSZ szakosított egészségügyi szervezetének európai igazgatója újságírók előtt Kijevben emlékeztetett, hogy Ukrajna energetikai létesítményeinek a fele rongálódott meg vagy dőlt romba. "Ma tízmillió ember, a lakosság egynegyede van áram nélkül" - mondta.



"Ez a tél többmillió ember életét fenyegeti Ukrajnában" - hangsúlyozta. A mínusz 20 Celsius-fokos előrejelzések súlyos egészségügyi kockázatot jelentenek. "A hideg időjárás gyilkos lehet" - hívta fel a figyelmet Kluge, aki szerint "ez a tél a túlélés próbája lesz".



Az ukrán energetikai létesítményekben okozott károk "máris pusztító hatást gyakoroltak az egészségügyi rendszerre és a lakosság egészségére" - tette hozzá Kluge.



Több százezer házban és lakásban, iskolában és kórházban nincsen fűtés.



Kluge elmondta, hogy a WHO az orosz invázió kezdete óta ukrajnai egészségügyi létesítmények elleni több mint 700 támadást jegyzett fel, amelyek szerinte a nemzetközi humanitárius jog "nyilvánvaló megsértését" jelentik.



Az igazgató szerint ez azt jelenti, hogy több száz kórház és egészségügyi intézmény fűtőolaj-, víz- és áramhiány miatt nem képes teljes üzemben működni. "Arra számítunk, hogy további két-három millió ember hagyja el otthonát meleget és biztonságot keresve" - tette hozzá.



"Ezek az emberek súlyos egészségügyi problémákkal kénytelenek szembenézni, így olyan légzőszervi megbetegedésekkel, mint a Covid-19-betegség, a tüdőgyulladás, az influenza, valamint a lakosság alacsony átoltottsága miatt a diftéria és a kanyaró" - ismertette Kluge.



Hozzátette, hogy mindez befolyással van az emberek mentális egészségére is. Mintegy tízmillió embert fenyegetnek olyan mentális zavarok, mint az akut stressz, a szorongás, a depresszió, a szerhasználat és a poszttraumás stressz okozta rendellenességek.