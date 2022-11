Erőszak

Tényleg megmérgezték Grúzia volt elnökét?

Mihail Szaakasvili volt grúz elnök, aki hazájában több vádpont miatt továbbra is előzetes letartóztatásban van, elutasította azokat a feltételezéseket, hogy megmérgezték.



Múlt héten Szaakasvili ügyvédei és édesanyja azt állították, hogy az orvosok higany és más nagy sűrűségű fémek nyomait fedezték fel a szervezetében.



"Szeretném leszögezni, hogy soha nem mondtam egyik ügyvédemnek sem, hogy felmerült a gyanú, hogy megmérgeztek volna. Minden ezzel kapcsolatos spekuláció helytelen" - írta a politikus hétfőn a Facebookon.



"Az egészségi állapotom valóban romlott, különösen az elmúlt két hónapban" - mondta Szaakasvili, de hozzátette, hogy "nincs szükség a kérdés politizálására".



Az 54 éves férfi köszönetet mondott a grúz főváros, Tbiliszi egyik klinikájának orvosainak is, ahol május óta kezelték, miután hosszas éhségsztrájk következtében kórházba került.



Rati Bregadze grúz belügyminiszter vasárnap közölte, hogy a börtönhatóságokhoz nem érkezett jelentés Szakkasvili feltételezett mérgezéséről, és megígérte, hogy elrendeli a politikus orvosi vizsgálatát.



Szaakasvilit tavaly október óta tartják fogva, miután titokban visszatért Grúziába az országban zajló választások közepette. A grúz hatóságok hatalommal való visszaéléssel, sikkasztással és más bűncselekményekkel vádolják a volt elnököt a 2004 és 2013 közötti hivatali ideje alatt.



Ő volt a felelős azért is, hogy 2008 augusztusában grúz csapatokat küldött a szakadár Dél-Oszét Köztársaság megtámadására, ami rövid katonai konfliktust váltott ki Oroszországgal, miután a térségben állomásozó békefenntartók tűz alá kerültek.



2015-ben Szaakasvili ukrán állampolgárságot kapott, és Odessza régió kormányzójának tisztségét kapta meg. Egy évvel később lemondott, korrupcióval vádolva a kijevi kormányt.



Ügyvédei és családja szerint a politikus egészségi állapota drasztikusan megromlott a börtönben töltött idő alatt, 20 kilogrammot fogyott, és képtelen volt mozgatni a bal karját. Azt állították, hogy Szaakasvilit legalább 17 különböző betegséggel diagnosztizálták, köztük tuberkulózissal és demenciával. A volt elnök támogatói azt követelik, hogy külföldre küldjék kezelésre.