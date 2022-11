Háború

Az Ukrajnába küldött fegyverek terroristáknál köthetnek ki

A brit rendőrök a konfliktusövezetből kicsempészett pisztolyok, géppisztolyok és gránátok után kutatnak - közölte a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség vezetője. 2022.11.21 13:37 ma.hu

Nyugati fegyverek kerülhetnek Ukrajnából bűnözők és terroristák kezébe - mondta Graeme Biggar, a brit Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NCA) főigazgatója a Sunday Timesnak. Korábban Moszkva becslése szerint havonta akár egymilliárd dollár értékű fegyvereket is kicsempésznek Ukrajnából.



"Mint minden konfliktus esetében, amikor fegyverek áramlanak be, fennáll a visszahatás veszélye" - mondta Biggar vasárnap. "A konfliktus végén vannak felesleges fegyverek, amelyek bűnözők vagy terroristák kezébe kerülnek".



Biggar, aki augusztusban vette át az NCA vezetését, elmondta, hogy az Egyesült Királyság és Európa rendőrsége figyel arra, hogy pisztolyok, géppisztolyok és gránátok ne kerüljenek az utcákra.



Annak ellenére, hogy Ukrajna nemzeti rendőrfőnökétől biztosítékot kapott arra vonatkozóan, hogy a nyugati fegyvereket számon tartják, elmondta, hogy az Europol és más európai bűnüldöző szervek "mindannyian résen vannak".



Biggar elmondta, hogy az NCA még nem látott bizonyítékot arra, hogy bűnözők fegyvereket szereztek volna be Ukrajnából. Az Interpol és az Europol azonban egyaránt arra figyelmeztetett, hogy a fegyverek elkerülhetetlenül elhagyják az országot, és a feketepiacra kerülnek.



Ukrajna nyugati támogatói elismerték, hogy nem tudják nyomon követni a legtöbb fegyverszállítmányt, miután azok az országba érkeznek, és Maria Zakharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a múlt hónapban kijelentette, hogy havonta akár 1 milliárd dollár értékű ilyen fegyverek áramlanak Ukrajnából bűnözőkhöz és terrorcsoportokhoz a Közel-Keleten, Afrikában és Délkelet-Ázsiában.



Vlagyimir Putyin orosz elnök többször figyelmeztetett arra, hogy azzal, hogy több tízmilliárd dollár értékű fegyvert küld Ukrajnába, a Nyugat de facto részesévé teszi magát a konfliktusnak. A múlt hónapban Putyin azt állította, hogy "határokon átnyúló bűnözői csoportok" "nagy teljesítményű fegyvereket, köztük hordozható légvédelmi rendszereket és precíziós fegyvereket" szereztek be Ukrajnából.