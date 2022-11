Ukrajnai háború

Berlin segítséget ajánl a lengyel légvédelem megerősítéséhez

Segítséget ajánl a német kormány Lengyelország légvédelmének megerősítéséhez az ukrán határnál történt rakétabecsapódás miatt - mondta a német védelmi miniszter egy hétfői interjúban.



Németország egy Patriot légvédelmi rakétarendszerrel és több Eurofighter vadászgéppel is erősítené a lengyel védelmi képességeket - mondta Christine Lambrecht a Rheinische Post című lapban közölt interjúban.



A napokban történt lengyelországi rakétabecsapódás egyik tanulsága, hogy a NATO egészének légvédelmét meg kell erősíteni. Ez különösen igaz az olyan partnerekre, mint Lengyelország, Szlovákia és a balti államok, amelyek közvetlenül határosak Oroszországgal és Ukrajnával - húzta alá a német védelmi miniszter.



Rámutatott, hogy Szlovákiát már támogatja is Németország Patriot rendszerekkel és vadászgépekkel. Ezt az együttműködést legalább 2023 végéig fenn kell tartani, szükség esetén még tovább - tette hozzá.



Kiemelte, hogy a német hadseregnél (Bundeswehr) is változtatásokra van szükség. Mint mondta, az Oroszország Ukrajna elleni háborújának hatására elindított 100 milliárd eurós program önmagában nem elég, a pénz felhasználásának szabályain is javítani kell. Az eddiginél gyorsabban és kevesebb bürokráciával kell végrehajtani a fejlesztéseket, ezért törölték el például az ötezer eurónál kisebb értékű beszerzésekre vonatkozó időrabló pályázati eljárást - fejtette ki Christine Lambrecht.



Lengyelországban november közepén történt rakétabecsapódás, az ukrán határ térségében egy falunál, Przewodównál, a robbanásban két ember meghalt.