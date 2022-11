Ukrajnai háború

A NAÜ vezetője elítélte a zaporizzsjai atomerőművet ért támadást

Oroszország és Ukrajna vasárnap ismét azzal vádolta meg egymást, hogy ágyúzták az orosz hadsereg által megszállt dél-ukrajnai atomerőművet. 2022.11.21 09:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elítélte Európa legnagyobb atomerőművét, a zaporizzsjait ért "szándékos és célzott" támadást vasárnap Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) vezetője, aki "ennek az őrületnek a megállítására" szólított fel.



"Robbanások történtek ennek a nagy atomerőműnek a területén, ami teljesen elfogadhatatlan" - mondta Rafael Grossi a BFMTV francia hírcsatornának adott nyilatkozatában. "Akárki is tette ezt, azonnal abba kell hagynia" - figyelmeztetett a NAÜ vezetője. Hangsúlyozta egyben: "Azok, akik ezt teszik, tudják, hogy hova csapódnak be a lövedékek. Ez teljesen szándékos, célzott támadás."



Moszkva és Kijev hónapok óta egymást vádolja a frontvonalhoz közel fekvő helyszín támadásával.



A hétvégén, "többtucatnyi" tüzérségi csapás érte az erőművet, amelyek közül néhánynak a NAÜ szakértői is szemtanúi voltak - áll az ügynökség közleményében.



A helyzet "rendkívül súlyos" - mondta a szervezet vezetője anélkül, hogy az orosz vagy az ukrán erőket hibáztatta volna.



Kifejtette, hogy a létesítmény a frontvonalon van, katonai tevékenységek zajlanak a környékén, amelyeket nagyon nehéz azonosítani, a térségben orosz és ukrán csapatok vannak jelen.



Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy a kijevi rezsim "nem hagy fel a provokációkkal", hogy a zaporizzsjai atomerőműben katasztrófaveszélyt idézzen elő. A közlemény szerint szombaton és vasárnap az ukrán erők több mint húsz nagy kaliberű lövedéket lőttek ki a létesítményre. A lövedékek a 4-es és az 5-ös erőművi blokkok között robbantak fel, és egy, a blokkok közelében található "különleges épület" tetejét vették célba. Ez a különleges épület egy nukleáris üzemanyagraktárnak ad otthont - tájékoztatott a Roszenyergoatom, az atomerőműveket üzemeltető orosz vállalat egyik tisztviselője, Renat Kartcsa, akit a TASZSZ hivatalos orosz hírügynökség idézett.



A támadások ellenére "az erőmű területén a sugárzás szintje a normális értékeken belül marad" - derült ki az orosz védelmi tárca közleményéből.



A zaporizzsjai erőmű az Oroszország indította háború kezdete előtt Ukrajna villamosenergia-ellátásának mintegy ötödét biztosította, és többször is kénytelen volt tartalékgenerátorokkal működni. Hat szovjet tervezésű, VVER-1000 V-320 típusú, vízhűtéses és vízzel moderált, 235-ös urániumot tartalmazó reaktora van. A reaktorokat leállították, de fennáll a veszélye annak, hogy a nukleáris üzemanyag túlmelegszik, ha a hűtőrendszereket működtető áramellátás megszűnik. A tüzérségi támadások többször elszakították az elektromos vezetékeket.

Az orosz védelmi minisztérium szerint Ukrajna ágyúzta az erőművet ellátó elektromos vezetékeket, de az Enerhoatom ukrán atomenergetikai vállalat az orosz hadsereget vádolta a belövésekkel, mondván, hogy az oroszok az erőmű egyes részeinek újraindításához szükséges infrastruktúrát vették célba, hogy tovább korlátozzák Ukrajna energiaellátását.