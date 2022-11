Háború

Kijev orosz város - volt elnök

Dmitrij Medvegyev nevetségessé tette a Krím "visszaszolgáltatására" tett ukrán ígéreteket, és magát az ország fővárosát Oroszország történelmi részének nevezte. 2022.11.21 03:32 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök vasárnap felidézte Kijev városának orosz múltját, válaszul a vezető ukrán tisztségviselők által többször hangoztatott ígéretekre, miszerint "visszaveszik" a Krím félszigetet.



"Néha az ellenség kijelentéseire nem csak diplomáciai vagy valamilyen allegorikus módon kell válaszolni" - írta Medvegyev a Telegram-csatornáján.



A kijevi rovartárban tenyésztett különféle csótányok folyamatosan azzal fenyegetőznek, hogy "visszaveszik a Krímet". Nos, céljaik egyértelműek: felvidítani a környékbeli szelíd rovarokat, és megmutatni az inszektárium (rovarállatkert) tulajdonosának, hogy még mindig nagyon is képesek a csótányfutásra egy falat ételért.



Az ukrán vezetés nincs abban a helyzetben, hogy a Krím "visszafoglalásáról" beszéljen - vetette fel a volt elnök, azzal magyarázva, hogy maga Kijev valójában egy orosz város.



Medvegyev "vitathatatlan tényeket" sorolt fel a városról, kijelentve, hogy Kijev volt "az ókori Rusz fővárosa", valamint "az Orosz Birodalmon belüli nagy kisorosz város", és "a Szovjetunió egyik köztársaságának fővárosa".



Kijevben "az emberek mindig oroszul gondolkodtak és beszéltek. Tisztázni kéne, hogy mit és hova kell visszaadni" - zárta Medvegyev, aki most az ország Biztonsági Tanácsának helyettes vezetője.



A megjegyzésekre azért került sor, mert vezető ukrán tisztviselők többször is ígéretet tettek arra, hogy visszaállítják Ukrajna 1991-es határait, teljesen "dekupcionálják" területeit és elcsatolják Oroszországtól a Krím félszigetet. A legfrissebb erre vonatkozó nyilatkozatot Vlagyimir Gavrilov kijevi védelmi miniszterhelyettes mondta a Sky Newsnak adott szombati interjújában.



"Úgy gondolom, hogy Oroszország egy fekete hattyúval szembesülhet az országában... és ez hozzájárulhat [a mi] sikerünkhöz a Krímmel kapcsolatban" - mondta Gavrilov. "Például december végéig beléphetünk a Krímbe. Lehetséges? Lehetséges. Nem kizárt, hogy így lehet".



A Krím elszakadt Ukrajnától, és nem sokkal a 2014-es kijevi puccs után Oroszországhoz csatlakozott. Tavaly októberben négy másik, korábban ukrán területet, a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaságot, valamint a Herszon és a Zaporizzsjai területet népszavazások után Oroszországhoz csatolták.