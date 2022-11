Háború

Az áramszolgáltató főnöke az ukránokat az ország elhagyására szólította fel

Az ukránoknak fontolóra kellene venniük, hogy elhagyják az országot, hogy csökkentsék a megrongálódott elektromos hálózat terhelését - mondta Makszim Timcsenko, a legnagyobb magán áramszolgáltató, a DTEK Holding vezetője. A BBC-nek adott, szombaton sugárzott interjúban tette a megjegyzéseket.



"Ha találnak egy alternatív helyet, ahol még három-négy hónapig maradhatnak, az nagyon hasznos lesz a rendszer számára" - jelentette ki Timcsenko.



Arra is felszólította honfitársait, hogy kevesebb áramot fogyasszanak, kifejtve, hogy a kritikus infrastrukturális létesítmények és a kórházak számára többletre van szükség. Az elmúlt hetekben Ukrajna energiarendszerét többször is célba vette az orosz hadsereg, gördülő és vészhelyzeti áramkimaradásokat okozva.



"Ha kevesebbet fogyasztanak, akkor a kórházaknak, ahol sérült katonák vannak, garantált lesz az áramellátás. Így magyarázható, hogy azzal, hogy kevesebbet fogyasztanak vagy elmennek, a rászorulóknak lesz jobb" - mondta Timcsenko.



A megjegyzéseket a jelek szerint túl riasztónak ítélték a lakosság számára. Az energiaügyi minisztérium lépett közbe, hogy megnyugtassa az embereket, hogy az áramellátás helyzete továbbra is ellenőrzés alatt áll, és nincs szükség az országból való menekülésre.



"Cáfolva a közösségi hálózatok és az online média által terjesztett pánikszerű kijelentéseket, biztosítjuk Önöket, hogy az energiaellátás helyzete nehéz, de ellenőrzés alatt van" - áll az energiaügyi minisztérium közleményében.



A DTEK szintén lekicsinyelte a vezérigazgató megjegyzéseit. A vállalat tagadta, hogy Timcsenko az ország elhagyására szólította volna fel az embereket, és állításuk alátámasztására egy gondosan kivágott részletet tett közzé a BBC-nek adott interjújából.



Az orosz hadsereg október elején kezdte célba venni Ukrajna energetikai infrastruktúráját, miután egy halálos kimenetelű teherautó-robbantás megrongálta a krími hidat. Moszkva Kijevet tette felelőssé az incidensért, és kijelentette, hogy ez csak Ukrajna legutóbbi kísérlete arra, hogy kárt tegyen az oroszországi polgári infrastruktúrában.