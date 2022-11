Világvége

Vészriadót fújtak - aki teheti, készletezzen palackozott vizet és konzerveket

A német lakosoknak fel kell készülniük a téli rövid távú áramkimaradásokra - figyelmeztetett a szövetségi polgári védelmi és katasztrófavédelmi hivatal (BBK) vezetője, Ralph Tiesler a Welt am Sonntag című hírportálnak adott interjújában.



"Abból kell kiindulnunk, hogy ezen a télen lesznek áramkimaradások. Ez alatt az áramellátás regionális és átmeneti szünetelését értem. Ennek oka nemcsak az energiahiány lesz, hanem a hálózatoknak az üzemeltetők általi célzott, átmeneti leállítása is, amelynek célja a hálózatok védelme és a teljes ellátás biztosítása" - jelentette ki Tiesler. Megjegyezte, hogy januárban és februárban nagyobb lesz az áramkimaradások kockázata.



A tisztviselő szerint számos német településen a helyi hatóságok felkészültek az áramkimaradások lehetőségére, mivel pontos terveket dolgoztak ki és vészhelyzeti áramfejlesztőket szereztek be az áramellátás biztosítására. Egyes települések azonban sokkal rosszabb helyzetben vannak - tette hozzá.



"Inkább rövid távú áramkimaradásokra számítunk, mint hosszan tartó, nagymértékű áramszünetekre. De a jó felkészülés ehhez is fontos" - hangsúlyozta.



Tiesler azt tanácsolta a lakosoknak és a hivatalnokoknak egyaránt, hogy készüljenek fel az ilyen eseményekre, elsősorban az ellátmányok feltöltésével.



"Elsősorban víz, több láda és konzervek. Ez tíz napra elegendő lenne. Készüljetek fel az esetleges válsághelyzetekre, ne feltételezzétek, hogy minden mindig könnyen elérhető lesz" - jelentette ki, hozzátéve, hogy a több napra elegendő élelmiszeren és vízen kívül a lakosoknak elemes rádiókat és gyertyákat is be kellene szerezniük.



Tiesler megjegyezte, hogy hivatala honlapján listát vezet a lakosok számára az áramkimaradáshoz hasonló vészhelyzetekre való felkészüléshez szükséges javaslatokról.



Németország az Oroszországból érkező gázszállítások csökkenése miatt áramszünetekkel néz szembe. Bár eredetileg fokozatosan szerette volna függetleníteni gazdaságát az orosz gáztól, az Oroszországból érkező gázáramlást a tervezettnél jóval korábban sikerült visszafogni az Ukrajnával kapcsolatos szankciók és a szeptemberi robbanások miatt, amelyek működésképtelenné tették az Északi Áramlat-1 gázvezetéket, amely az orosz gáz Európába jutásának kulcsfontosságú útvonala. Annak ellenére, hogy az ország gáztárolói majdnem megteltek, a szakértők továbbra is attól tartanak, hogy ez a készlet esetleg nem lesz elég ahhoz, hogy az ország átvészelje a telet.