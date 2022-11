Háború

Oroszország lenyűgöző fegyverekkel rendelkezik - amerikai védelmi miniszter

Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter szombaton dicsérte Oroszország fegyveres erőit és fegyverzetét - hozzátette azonban, hogy ez a katonai erő nem tette lehetővé, hogy Moszkva győzelmet arasson az ukrajnai konfliktusban.



"Tudják, az oroszoknak hatalmas hadseregük és lenyűgöző fegyverzetük van", de ez "nem segítette őket győzelemre a hódító és kegyetlen hadjáratban" - állította Austin, aki szombaton a kanadai Halifaxban tartott Nemzetközi Biztonsági Fórumon beszélt.



A védelmi miniszter a továbbiakban dicsérte Joe Biden elnököt, amiért "a jóakaratú nemzeteket" összefogta Oroszország azon kísérletei ellen, hogy "erőszakkal átrajzolja a határokat".



Austin azt is mondta, hogy az Egyesült Államok Ukrajna mellett fog állni, amíg a konfliktus tart, kitartva amellett, hogy a végeredmény "meghatározza a globális biztonság irányát ebben a fiatal évszázadban".



Hozzátette ugyanakkor, hogy a NATO-t nem fogják belerángatni abba, amit a második világháború vége óta "az európai biztonság legsúlyosabb válságának" nevezett, hacsak Moszkva nem támadja meg valamelyik tagállamát.



A védelmi miniszter azt állította, hogy a katonai szövetség védelmi jellegű, miközben megjegyezte, hogy Washington több mint 100 ezerre emelte az Európában állomásozó amerikai csapatok számát.



Ezen erők egy részét Lengyelországba telepítették, ami "az első állandó amerikai erőket jelenti a NATO keleti szárnyán" - jegyezte meg Austin.



Végezetül kijelentette, hogy "a demokrácia alapelvei világszerte ostrom alatt állnak", és "az Egyesült Államok vezető szerepe" volt az, amely segített kialakítani a második világháború utáni, szabályokon alapuló nemzetközi rendet, és Washington szerepe továbbra is "létfontosságú ennek fenntartásában".



Több magas rangú orosz tisztségviselő, köztük a volt elnök és a nemzetbiztonsági tanács jelenlegi helyettes vezetője, Dmitrij Medvegyev az elmúlt hónapokban azt állította, hogy az Ukrajnában lévő orosz erőkkel nemcsak a kijevi hadsereg, hanem az egész "NATO és a nyugati világ" is szembekerül.



Moszkva többször is azzal érvelt, hogy a Nyugat csak meghosszabbítja a konfliktust azzal, hogy fegyverekkel látja el Ukrajnát.



Mielőtt február végén kitörtek az ellenségeskedések a kelet-európai országban, Oroszország számos javaslatot terjesztett a NATO elé, amelyek célja egy új európai biztonsági architektúra meghatározása volt. A nyugati katonai szövetség azonban csípőből elutasította az intézkedéseket.