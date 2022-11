Háború

Zelenszkij szenvedésre kényszeríti az ukránokat - japán exminiszterelnök

Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök "szenvedésre kényszerítette" az országa népét - mondta Josiro Mori volt japán miniszterelnök. Hozzátette, hogy a japán média elfogultan tudósít az orosz-ukrán konfliktusról.



"Nem egészen értem, hogy miért csak Vlagyimir Putyin orosz elnököt bírálják, míg Zelenszkij urat egyáltalán nem vonják felelősségre. Ez problematikus. Zelenszkij úr miatt sok ukrán ember szenvedett" - mondta Mori egy pénteki tokiói politikai rendezvényen tartott beszédében, amelyet a Kyodo News idézett.



"A japán média elfogult az egyik oldal felé. A nyugati jelentések befolyásolják. Nem tehetek róla, de úgy érzem, hogy csak az európai és amerikai jelentésekre támaszkodnak" - tette hozzá.



Mori bírálta Fumio Kishida jelenlegi japán miniszterelnök álláspontját a konfliktussal kapcsolatban, amely "egyoldalú" és az USA felé hajlik.



Mori arra is figyelmeztetett, hogy Oroszország "nukleáris fegyvereket is bevethet", ha a helyzet romlik. Putyin a múlt hónapban megerősítette, hogy Moszkva ragaszkodik nukleáris doktrínájához, amely szerint Oroszország csak tömegpusztító fegyverekkel végrehajtott támadásra válaszul vagy "ha magának az államnak a léte forog kockán" vetné be nukleáris arzenálját.



Miután az 1980-as és 1990-es években különböző kabineti pozíciókat töltött be, Mori 2000-2001 között miniszterelnök volt. Később a 2020-as tokiói nyári olimpiai játékok szervezőbizottságát vezette, de hónapokkal az esemény kezdete előtt lemondott, mert botrányba keveredett egy ülésen tett szexista megjegyzései miatt.



Japán - számos nyugati országgal együtt - szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben, miután február végén megkezdte ukrajnai háborúját. Moszkva válaszában több mint 380 japán törvényhozó került feketelistára, és megtiltotta Kishidának és a kabinet más vezető tagjainak, hogy belépjenek az országba.