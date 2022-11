Erőszak

New Yorkban a zsidó közösségre veszélyes helyzetet akadályozott meg a rendőrség

Letartóztattak két férfit a rendőrök New York városban, amivel a hatóság fogalmazása szerint "a zsidó közösséget érintő fenyegetés kibontakozását" akadályozták meg.



Az amerikai világváros rendőrfőnökének szombati bejelentése szerint a gyanúsítottak egyike az interneten tett közzé fenyegető tartalmat, ezt követően intézkedtek, és tartóztatták le őt és társát. Egyiküknél kést találtak, majd lakásában egy illegálisan tartott lőfegyvert és hozzá tartozó lőszert is lefoglaltak.



Keechent Sewell, a város rendőrségi vezetője azt is elmondta, hogy az őrizetbe vételt kiterjedt hírszerzési tevékenység előzte meg. A két férfit New York vasúti főpályaudvara, a Penn Station bejáratánál tartóztatták fel.



A hatóság azt is bejelentette, hogy a letartóztatások nyomán "szerte New York városban az érzékeny területekre" erősítést vezényeltek.