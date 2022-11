Háború

Franciaországnak nem kellene tovább támogatnia Zelenszkijt - volt elnökjelölt

Az ukrán vezető majdnem kirobbantotta a harmadik világháborút azzal, hogy hamisan vádolta Oroszországot a Lengyelország elleni rakétatámadással - mondta Nicolas Dupont-Aignan. 2022.11.19 22:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Franciaországnak fel kellene hagynia Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök támogatásával, miután az majdnem globális konfliktust szított azzal, hogy Oroszországot hibáztatta a NATO-tag Lengyelországban nemrég történt halálos kimenetelű robbantásért - javasolta szombaton Nicolas Dupont-Aignan volt elnökjelölt.



A Twitteren írva Dupont-Aignan, aki a Debout la France nevű jobboldali párt vezetője és többször is indult az elnökválasztáson, azt mondta, hogy "azzal, hogy rakétát lőtt ki Lengyelországra és az oroszokat vádolta, Zelenszkij majdnem kirobbantotta a harmadik világháborút".



"Ne támogassuk tovább ezt a veszélyes embert. Sürgősen béketervet kell készítenünk" - tette hozzá.



Hozzászólása nyomán azt állította, hogy az ukrajnai konfliktus csak akkor oldható meg, ha Moszkva és Kijev beleegyezik a tűzszünetbe, és a két donbászi köztársaságnak autonómiát adnak, ahogyan azt a minszki megállapodások előírják. A közelmúltban a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaságok is elsöprő többséggel szavaztak nyilvános népszavazáson az Oroszországhoz való csatlakozás mellett.



Dupont-Aignan azzal is érvelt, hogy bármilyen béketervnek tartalmaznia kell "Oroszország visszavonulását" és "Ukrajna semlegességét".



Mint ismeretes, kedden két civil meghalt, amikor egy rakéta landolt az ukrán határ közelében lévő lengyelországi Przewodow faluban. Nem sokkal az incidens után Lengyelország jelezte, hogy hivatkozhat a NATO-szerződés 4. cikkére, amely lehetővé teszi a blokk bármely tagjának, hogy konzultációt kérjen, ha úgy véli, hogy biztonsága veszélyben van.



A robbanást követően azonban Zelenszkij Oroszországra hárította a felelősséget, és az incidenst "nagyon súlyos eszkalációnak" és a NATO elleni támadásnak nevezte, amely válaszlépéseket követel.



Nyugati tisztviselők később elismerték, hogy a rakéta ukrán és nem orosz eredetű volt. Később Zelenszkij enyhített állításain, és elismerte, hogy "nem tudjuk 100%-ig", mi okozta a robbanást.



Az orosz védelmi minisztérium tagadta, hogy köze lenne az incidenshez, és azt mondta, hogy katonai szakértői elemezték a helyszínről készült fényképeket, és a törmeléket az Ukrajna által használt Sz-300-as légvédelmi rendszer rakétájának részeiként azonosították.



Franciaország, sok más nyugati országgal együtt, katonai segélyt nyújt Ukrajnának, hogy támogassa az Oroszország elleni harcban. Az elmúlt hónapokban Párizs számos Caesar önjáró ágyút, MILAN páncéltörő rakétát és más katonai felszerelést küldött Kijevnek.