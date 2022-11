Kim Dzsongun lánya először lépett a nyilvánosság elé - képek

Kim Dzsongun észak-koreai vezető magával vitte lányát egy interkontinentális ballisztikus rakéta (ICBM) pénteki indítására. A stratégiai fegyver tesztelését választotta a lány első nyilvános eseményen való megjelenésének alkalmául.



Kim feleségével és "szeretett lányukkal" együtt nézte végig a kilövést - jelentette szombaton az észak-koreai állami KCNA sajtóügynökség, anélkül, hogy a lány nevét vagy életkorát pontosította volna.



Az eseményről készült fotókon Kim és lánya kézen fogva állva nézik az ICBM-et, majd együtt sétálnak el. Egy másik felvételen az látható, amint sétálnak, miközben egymásra néznek, a háttérben pedig a rakéta állva tornyosul az indítóállványon.



További fotókon Kim és lánya egy megfigyelőállásból figyeli, ahogy a Hwasong-17 rakéta a távolban felfelé halad. Egy másik képen a vezető ül és beszél, miközben felesége és lánya oldalról nézi.



A dél-koreai hírszerzés tisztviselői azt találgatták, hogy Kim 2009-ben vette feleségül Ri-Sol-ju-t, és a párnak egy fia és két lánya van, akik 2010-ben, 2013-ban és 2017-ben születtek. A visszavonult NBA-sztár Dennis Rodman 2013-ban meglátogatta a Kim családot, és később azt mondta, hogy a kezében tartotta az észak-koreai vezető kislányát, akit állítása szerint Ju-ae-nek hívtak. Phenjan a pénteki rakétaindításig nem erősítette meg nyilvánosan Kim gyermekeinek létezését.



A lány nyilvános bemutatkozása - amelyre egy kulcsfontosságú rakétakísérlet alkalmával került sor - arra utal, hogy Kim úgy látja, hogy a családja dinasztiája valamikor a negyedik generációra száll át, és hogy Phenjan nem fog lemondani nukleáris fegyverzetéről - mondták elemzők. Jenny Town, Korea-szakértő, a washingtoni Stimson Center vezető munkatársa "az örökség átadásának optikájának" nevezte azt a jelenetet, amikor Kim és lánya az ICBM kilövését nézi. Hozzátette, hogy "ez most már az ő öröksége is".



Más szakértők "rendkívül jelentősnek" nevezték Kim lányának leleplezését a rakétakísérleten. A RAND Corp. elemzője, Soo Kim, aki korábban a CIA munkatársa volt, az Agence France-Presse-nek azt mondta, hogy a lépés "a Kim-rezsim fegyverprogramjának állandóságát mutatja, mert ez annyira szerves része Kim saját túlélésének és családja uralmának folytonosságának".

