Utasszállító repülőgép ütközött tűzoltóautóval - videók

Lángba borult a LATAM Airlines egyik repülőgépe, miután pénteken felszállás közben tűzoltóautónak ütközött Peru fővárosában, Limában. A légitársaság megerősítette, hogy az incidensben két tűzoltó életét vesztette, míg a repülőgép 40 utasa kórházba került.



A média által idézett orvosi szolgálatok szerint közülük négyen súlyos állapotban vannak.



A Peru délkeleti részén fekvő Juliaca városába tartó Airbus A320neo 102 utast szállított a Jorge Chávez nemzetközi repülőtéren történt incidens idején.



A közösségi médiában közzétett felvételek az ütközés pillanatát és a közvetlenül utána kitört tüzet ábrázolják.



Az egyik szemtanú a médiának "gyötrelmes érzésről" számolt be, amikor végignézte, ahogy a repülőgépet felemésztik a lángok, hozzátéve, hogy "a lángok nagyon magasak voltak".



A hatóságok jelenleg is vizsgálják, hogyan került a tűzoltóautó a gép felszállása közben a kifutópályára. Az ügyészség szerint az esetet emberölésnek lehet minősíteni.



A LATAM Airlines perui kirendeltsége ígéretet tett arra, hogy együttműködik a nyomozókkal, és minden szükséges segítséget megad az érintetteknek.

LATAM Airlines A320neo has been hit by a vehicle crossing the runway while taking off from Lima Airport in Peru. More to follow. pic.twitter.com/oPchYx7nbM

INCIDENT: LATAM Airlines Airbus A320neo CC-BHB collided with a fire truck on the runway during departure from Lima, Peru at 2010UTC today, causing extensive damage to starboard engine, gear & wing. A/c was evacuated. No word yet on injuries.



Source plus more videos: @RochexRB27 pic.twitter.com/WFxIz73xG3