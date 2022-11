Ukrajnai háború

Több holttestet találtak az orosz rakétatámadás után egy Zaporizzsja megyei városban

A zaporizzsjai régióban lévő Vilnyanszk városában kilencre nőtt a csütörtökre virradó éjszaka végrehajtott orosz rakétacsapás civil áldozatainak száma, a mentési munkálatok tovább folytatódnak - közölte Kirilo Timosenko, az elnöki hivatal helyettes vezetője pénteken a Telegram üzenetküldő alkalmazáson



A tisztségviselő kifejtette, hogy péntek reggel még 2 halottat találtak az egyik lakóépület romjai alatt. Vilnyanszkot csütörtökre virradó éjjel érte orosz rakétatámadás, aminek következtében lakóházakban keletkeztek károk. Az egyik összeomlott házban három család lakott, összesen mintegy tíz fő.



Olekszandr Sztaruh, Zaporizzsja megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy péntekre virradóan is orosz csapás érte a régiót. Az orosz erők nagy valószínűséggel Sz-300-as rakétákkal lőtték a térséget, aminek következtében Zaricsne faluban súlyosan megrongálódott a helyi kultúrház. Az előzetes információk szerint senki sem sérült meg.



Az ukrán déli műveleti parancsnokság a Facebookon arról számolt be, hogy az orosz csapatok folyamatosan tűz alatt tartják Herszon megyének az ukrán hadsereg által felszabadított részét. A jelentés szerint az oroszok rakéta-sorozatvetőkkel, aknavetőkkel és egyéb nehéztüzérségi fegyverekkel ágyúzzák a Dnyeper (Dnyipro) folyó jobb partját, valamint Csonobajivka, Antonyivka településeket, és a megyeszékhelyt, Herszon városát is. A műveleti parancsnokság értesülése szerint a régió központját ért támadás következtében egy helyi lakost repeszek találtak el, belehalt sérüléseibe.



Közben Szerhij Hlany, a Herszon megyei kormányzó tanácsadója bejelentette, hogy az Ukrzaliznicja ukrán állami vasúttársaság péntek este elindítja az első személyvonatot Kijevből Herszonba. Szavai szerint körülbelül kétszáz utas lesz rajta, a vagonokat ukrán művészek díszitették ki festményeikkel.



A vasúttársaság ellátta a herszoni pályaudvart tartalék áramforrással és Starlink terminálokkal. Az állomás a város második olyan helyszíne lett, ahol mobiltelefonokat lehet feltölteni és csatlakozni lehet az internethez. A villanyáram hiánya miatt a mobilszolgáltatók bázisállomásai Herszonban generátorokon és Starlink terminálokon működnek - fűzte hozzá az Ukrajinszka Pravda hírportál.



Vitalij Kim, a Herszonnal szomszédos Mikolajiv megye kormányzója egy pénteki tévéműsorban kijlentette, hogy a vezetékes ivóvízellátást régiójában csakis Herszon megye elektromos hálózatainak megjavítása után lehet majd teljesen helyreállítani, ez pedig még néhány hétig eltarthat.



A kormányzó kifejtette, hogy Mikolajiv megyében Snyihurivka és a régió déli területe maradt áram nélkül, az ottani hálózatok ugyanis megsemmisültek. Ez azt jelenti, hogy jelenleg mintegy 20 ezer lakásban nincs áram.