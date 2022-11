Koronavírus-járvány

Újra korlátozásokat vezettek be az ausztrál üdülőhajókon

Újra korlátozásokat vezetett be a koronavírus terjedésének megakadályozására az ausztrál régióban közlekedő hajóin az óceánjárókat üzemeltető Carnival Cruise Lines vállalat, miután az éppen Sydneyben kikötő Majestic Princess nevű üdülőhajó fedélzetén múlt hét végén 800 fertőzöttet azonosítottak - jelentette a The Guardian a honlapján pénteken.



A hajókra ezentúl csak olyan utasok szállhatnak fel, akik korábban kaptak koronavírus elleni védőoltást, vagy rendelkeznek friss negatív teszteredménnyel. Az utazás idején a zárt helyiségekben és bizonyos kültéri rendezvényeken is újra kötelező lesz maszkot viselni - tudatta a vállalat közleményében. Hangsúlyozták, nagyon fontos, hogy mindenki működjön együtt az elővigyázatosságból bevezetett újabb korlátozások betartásában, mert a "Covid-esetek száma gyorsan emelkedik".



A Majestic Princess nevű óceánjárón 3300 turista vett részt egy 12 napos, Új-Zélandra tartó hajóúton. Az utasok közül nagyjából 800-nak lett pozitív a koronavírus-tesztje, mielőtt partra szállhattak volna Sydneyben múlt hét végén. Az eset a Ruby Princess üdülőhajó rossz emlékét idézte fel: 2020 márciusában, a koronavírus-világjárvány kirobbanásának idején Ausztráliában 28 halálesetet és több mint 600 megbetegedést kapcsoltak a hajó fertőzött utasaihoz.



Új-Dél-Wales, Queensland és Victoria szövetségi államokban két hét alatt több mint kétszeresére ugrott az új koronavírusos esetek száma annak ellenére, hogy a hatóságok viszonylag kevés tesztet végeznek. Új-Dél-Wales és Victoria államokban együttesen 48 267 új esetet jelentettek pénteken, míg két héttel korábban ez a szám még csak 22 676 volt.