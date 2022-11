Olaszország

Felmentette a bíróság Silvio Berlusconit

Felmentette a bíróság csütörtökön Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnököt a tanú megvesztegetése vádja alól egy fiatalkorú prostituálttal kapcsolatos 2013-as bírósági ügy kapcsán.



A most 86 éves volt kormányfőt azzal vádolták, hogy 157 ezer eurót fizetett Mariano Apicella olasz énekesnek azért, hogy hazudjon abban a 2013-as perben, amelyben azzal vádolták Berlusconit, hogy szexuális kapcsolatért cserébe pénzt adott egy éjszakai szórakozóhely 17 éves marokkói táncosnőjének.



Berlusconi ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott vádban, Roberto Felici római ügyész pedig kezdeményezte a vád ejtését. A politikus kijelentette, hogy elégedett az ítélettel.



A bíróság egyben felmentette Apicellát is a kenőpénz elfogadásának, illetve hamis tanúzásnak a vádja alól elévülés miatt.



Apicella rendszeres vendégénekes volt a bunga-bunga néven ismert partikon. 2008 és 2009 között miniszterelnökként Berlusconi római, milánói és más olaszországi rezidenciáin rendezett partikon több tucatnyi fiatal nő fordult meg, akik ezért pénzbeli juttatást kaptak. A botrány hozzájárult Berlusconi miniszterelnökként történt bukásához 2011-ben.



Berlusconi a Hajrá Olaszország (FI) párt vezetője, amely Giorgia Meloni olasz miniszterelnök vezette kormánykoalíció tagja. Berlusconi kilenc év után tért vissza a parlamentbe, ahonnan 2013-ban adócsalás miatti jogerős ítélet miatt zárták ki.



Berlusconit tavaly év végén felmentette bűncselekmény hiányában a korrupció vádja alól a partikkal összefüggésben egy sienai bíróság, Milánóban azonban még folyamatban van egy hasonló per.