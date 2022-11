Ukrajnai háború

Erdogan: jelenleg sem az Egyesült Államok, sem Oroszország nem kísérel meg atomfegyvert bevetni

Jelen állás szerint sem az Egyesült Államok, sem Oroszország nem kísérel meg atomfegyvert bevetni - jelentette csütörtökön az NTV török hírtelevízió Recep Tayyip Erdogan török elnök szavaira hivatkozva.



A török államfő erről az indonéziai Bali szigetén rendezett G20-csúcstalálkozón beszélt török újságíróknak.



Az amerikai és az orosz hírszerzés vezetőinek hét eleji ankarai találkozójával kapcsolatos kérdésre válaszolva Erdogan azt mondta: a török hírszerzés vezetőjétől, Hakan Fidantól úgy tudja, hogy jelen állás szerint egyik fél sem kísérel meg atomfegyvert bevetni. "Ez újabb világháborúhoz vezet, erre ne adjunk lehetőséget" - fogalmazott, hozzátéve: országa szeretné biztosítani, hogy az amerikai és az orosz fél gyakran összeüljön.



A török elnök az interjúban az ukrán gabonafolyosóval kapcsolatban arra emlékeztetett, hogy Oroszország kész ingyen szállítani gabonát és műtrágyát Afrikába. A kezdeményezést illetően jelezte: Törökország úgy járulna hozzá ehhez, hogy a búzát lisztté őrölnék és úgy küldenék Afrikába. "Ez komolyan tehermentesíteni fogja őket" - mutatott rá.



Erdogan a sajtóbeszámoló szerint egyúttal bejelentette, hogy Oroszország egy második négyreaktoros atomerőművet is építene Törökországban, a Fekete-tenger partján fekvő Sinopban. A török államfő részletekkel nem szolgált.



Az Egyiptommal és Szíriával fennálló viszonyról is faggatták a sajtó munkatársai Erdogant, aki mint mondta: a politikában nincs örök harag. Kiemelte: Törökország újból felülvizsgálhatja a kapcsolatait azokkal az országgokkal, amelyekkel problémája van. A jövő júniusi választások után pedig akár "tiszta lappal" is tudunk indulni - nyomatékosította.