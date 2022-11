Bűnügy

Kambodzsai vadvédelmi tisztségviselőket vádolnak veszélyeztetett majmok csempészetével

Nyolc ember, köztük két kambodzsai vadvédelmi tisztségviselő ellen emeltek vádat az Egyesült Államokban veszélyeztetett majmok csempészete miatt - írta a helyi ügyészségre hivatkozva a The Guardian című brit napilap online kiadása csütörtökön.



A csoport másik hat tagja egy hongkongi székhelyű vállalathoz köthető. Mindannyian közönséges makákókat tenyésztettek tudományos kísérletekre, és floridai, valamint texasi laboratóriumoknak adták el őket.



A csoportot azzal vádolják, hogy illegálisan szereztek be vadon élő makákókat, amikor nem volt elég tenyésztett állat. A nemzetközi kereskedelmi törvények értelmében a közönséges vagy más néven jávai makákó védelmet élvez, és amerikai behozatala különleges engedélyhez kötött.



Az illetékes amerikai ügyészség egyik tisztségviselője aláhúzta, hogy a Természetvédelmi Világszövetség veszélyeztetett fajként tartja nyilván az állatot. Hozzátette: véget kell vetni az illegális befogásuknak, mert a nyereségvágy nem lehet fontosabb a természetvédelemnél.



A nyolcfős csoport egyik tagja Maszpal Kry, a kambodzsai földművelési minisztérium vadállományért és biodiverzitásért felelős részlegének igazgatóhelyettese. Őt szerdán tartóztatták le a New York-i John F Kennedy repülőtéren. A 46 éves tisztségviselő Panamába tartott egy nemzetközi vadvédő konferenciára.



A vádlottak között van az 58 éves Omalissz Keo, a kambodzsai erdővédelmi hivatal vezetője is.



Rajtuk kívül vádat emeltek a Vanny Resources Holdings nevű, hongkongi székhelyű vállalat alapítója és tulajdonosa, a 64 éves James Man Sang Lau, valamint a vállalat egyik menedzsere, a 29 éves Dickson Lau ellen. Az ügyészség szerint a Vanny Resources Holdings több olyan cég tulajdonosa volt, amelyek összejátszottak kambodzsai tisztségviselőkkel, illetve feketepiaci gyűjtőkkel, hogy vadon élő makákókat szerezzenek amerikai exportra. Ezeket a makákókat aztán jogellenesen fogságban születettként tüntették fel.



Azt nem tudni, hogy Kryn kívül őrizetbe vettek-e bárkit a csoportból. A vádlottak fejenként 145 év börtönbüntetést kaphatnak.



A vád szerint a makákókat kambodzsai nemzeti parkokból és más védett területekről szállították tenyésztelepekre, ahol hamis exportengedélyt állítottak ki számukra. A földművelési minisztérium tisztségviselői állítólag fejenként 220 dollárt kaptak háromezer majom után.



A közönséges makákó a legkeresettebb főemlős a CITES adatbázisában, és szinte kizárólag laboratóriumi kutatásra használják őket. Az adatbázis szerint 2011 és 2020 között több mint 600 ezer, fogságban tenyésztettként feltüntetett makákót exportáltak. Csak 2020-ban közel 165 ezer élő példányt szállítottak külföldre.