Ukrajnai háború

Borrell: a lengyelországi robbanás Ukrajna ellen végrehajtott orosz támadás következménye

A tragikus keddi przewodówi rakétarobbanás az ukrajnai városok ellen végrehajtott újabb nagyszabású orosz rakétatámadás-sorozat következménye, aminek célpontjai a polgári lakosság és a civil infrastruktúra voltak - szögezte le szerda esti sajtóközleményében Josep Borrell kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő.



Borrell felhívta a figyelmet, hogy ezek a támadások sértik a nemzetközi jogot, az elkövetők és bűntársaik felelősségre lesznek vonva.



A főképviselő felszólította Moszkvát, hogy vessen véget illegális háborújának Ukrajna ellen, és nyomatékosította, hogy az EU továbbra is szilárdan kiáll Ukrajna függetlensége, szuverenitása, területi integritása, és az önvédelemhez való eredendő joga mellett.



"Továbbra is erőteljes politikai, katonai, humanitárius és pénzügyi támogatást nyújtunk Ukrajnának, ameddig csak szükséges. Erősebb nyomást gyakorlunk Oroszországra - többek között szankciók segítségével - annak érdekében, hogy hagyjon fel a háborúval és vonuljon ki Ukrajna területéről - hangsúlyozta Borrell.



Hozzátette: az EU teljes mértékben támogatja a helyszíni vizsgálatot a tények feltárása érdekében, és a következő lépésekkel kapcsolatban szorosan egyeztet partnereivel, ideértve a NATO-t is.