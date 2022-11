Ukrajnai háború

Lloyd Austin: Washington egyetért Varsóval a lengyelországi rakétabecsapódásról

Az Egyesült Államok nem lát olyan tényezőt, amely ellentmondana a lengyel vizsgálat előzetes megállapításainak, miszerint vélhetően ukrán légvédelmi rakéta becsapódása okozta két ember halálát lengyel területen - közölte az amerikai védelmi miniszter helyi idő szerint szerdán.



Lloyd Austin az úgynevezett ukrajnai védelmi összekötő csoport virtuális ülése után tartott sajtótájékoztatón kijelentette, hogy bármiképp záruljon is vizsgálat, "a világ tudja, hogy végső soron ezért az incidensért is Oroszországot terheli a felelősség".



A miniszter értékelése szerint az összekötő csoport nagyon hatékony volt abban, hogy katonai képességekkel lássa el az ukránokat ahhoz, hogy megállítsák az oroszokat. Hozzátette, szeretnék fenntartani ezt a lendületet télen is, hogy Ukrajna visszanyerje a kezdeményezést a hadszíntéren.



A tájékoztatón Mark Milley dandártábornok, az Egyesült Államok hadseregének vezérkari főnöke úgy vélte: megoldás lehet, ha egy politikai rendezés nyomán az orosz csapatok kivonulnak, ugyanakkor nem nagy a valószínűsége annak, hogy az ukrán erők belátható időn belül kiszorítsák az orosz hadsereget Ukrajna területéről - ideértve a Krím félszigetet is.



A vezérkari főnök rámutatott, hogy Oroszország jelenleg Ukrajna területének 20 százalékát tartja ellenőrzése alatt, és ehhez képest az ukránok által a közelmúltban visszafoglalt területek mérete viszonylag kicsi. Ugyanakkor megjegyezte, hogy Oroszország ebben a háborúban stratégiai, műveleti és taktikai téren is vereséget szenvedett, "bármihez is nyúlt, kudarcot vallott".



Ukrajnán múlik, hogy mikor, milyen körülmények között bocsátkozik tárgyalásokba Oroszországgal, ha egyáltalán megteszi, az Egyesült Államok, ameddig csak szükséges, folytatja Ukrajna támogatását - mondta a dandártábornok Washingtonban.