Botrány

Rendőrújoncok nagy csoportjába hajtott egy autós Kaliforniában, sokan megsérültek - videó

Kaliforniában rendőrségi újoncok sportoló csoportját gázolta el egy autós szerdán, 5 ember életveszélyes sérüléseket szenvedett - közölték a helyi hatóságok.



A Los Angeleshez közeli Whittier városában a kiképzésen lévő újoncok épp reggeli futáson voltak, amikor egy 22 éves férfi autóval közéjük hajtott. A helyszínelés eredményeiről beszámoló Alex Villanueva megyei seriff elmondta, hogy nem találtak féknyomot az ütközés helyén, a balesetet okozó autós valószínűleg rossz irányból hajtott az utcába. A Los Angeles megyei rendőrség közleménye szerint összesen 25-en sérültek meg, 5 ember van válságos állapotban, 4-en közepes, 16-an könnyű sérüléseket szenvedtek. Az autót vezető férfit - aki szintén megsérült - őrizetbe vették.



A hatóság feltételezése szerint baleset történt, szándékosságra nem találtak jelet, és az autós alkoholtesztje is negatív lett.



A seriff hivatala azt is közölte, hogy az újoncok csoportjában 75 ember volt, akik a 22 hetes kiképzés során szokásos reggeli futást végezték.



A helybéliek a Fox 11 televíziónak arról számoltak be, hogy a közeli két rendőrakadémia hallgatói gyakran futnak a környéken nagyobb csoportokban, fényvisszaverő ruházatot viselve.

🚨#BREAKING: Car rams into sherif recruits out for morning run in Whittier, #California; mass casualty incident declared pic.twitter.com/m5oVcWfFCH — Breaking News 24/7 (@Worldsource24) November 16, 2022