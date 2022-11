Törökország

Több mint 8600 év börtönre ítéltek Törökországban egy ismert tévés prédikátort

Egy törökországi bíróság szerdán 8658 év börtönbüntetésre ítélte Adnan Oktar ismert muszlim tévés prédikátort, akit sok más bűntett mellett szexuális zaklatással vádoltak - jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.



A beszámoló szerint a férfit a többi között személyi szabadság megsértése és személyes adatok rögzítése vádpontjában találták vétkesnek.



Rajta kívül még 214 követője is a vádlottak padján ült. Tíz társát ugyanúgy 8658 év szabadságvesztéssel sújtották.



Oktar egyike Törökország legmegosztóbb közéleti személyiségeinek. Saját televíziós csatornáján, az A9-en vezetett zenés beszélgetős műsorokat. Az élőben sugárzott adásokban különféle témákat érintve az iszlám értékeiről prédikált a szinte kizárólag fiatalokból álló hallgatóságnak.



A programot időről időre az általa "cicuskáknak" nevezett lányok táncos előadásai szakították meg, amelyeket Oktar ülve nézett végig.



A török médiahatóság 2018 februárjában néhány adás erejéig felfüggesztette a műsort, és pénzbírságot szabott ki az A9 csatornára, amiért a programban megalázták a nőket.



Oktart végül 2018 júliusában vették őrizetbe isztambuli luxusvillájában. A társai elleni rendőrségi razzia az ország több tartományára kiterjedt. A per 2019 szeptemberében kezdődött meg. Oktarra 2021 januárjában eredetileg 1075 év börtönbüntetést szabtak ki, de a fellebbviteli bíróság hatályon kívül helyezte az ítéletet, és a pert újra lefolytatták.



Oktar először belsőépítésznek tanult, majd filozófiát és történelmet hallgatott, végül azonban nem fejezte be egyetemi tanulmányait. Harun Yahya álnéven számos könyv szerzője. Írásaiban többször hangot ad az ateizmust, a darwinizmust és a cionizmust bíráló nézeteinek.