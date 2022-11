Ukrajnai háború

Zelenszkij egyeztetett Dudával a lengyelországi rakétabecsapódás után

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonon beszélt Andrzej Duda lengyel államfővel azután, hogy kedd este rakétabecsapódás történt az ukrán határ melletti lengyel területen - számolt be szerdán az Ukrajinszka Pravda hírportál.



Az éjszakai telefonbeszélgetést követően Zelenszkij a Twitteren közölte, hogy részvétét fejezte ki az orosz "rakétaterror" következtében meghalt lengyel állampolgárok miatt. "Kicseréltük a rendelkezésre álló információkat, minden tényt megtudunk. Ukrajnát, Lengyelországot, egész Európát és a világot teljes mértékben meg kell védeni a terrorista Oroszországgal szemben" - hangsúlyozta az ukrán elnök.



Zelenszkij egyik videoüzenetében jelentette be, hogy a keddi súlyos orosz rakétatámadás miatt Ukrajnában mintegy tízmillió ember maradt áram nélkül. Elmondta, hogy szerdára virradóan Harkivot, Zsitomir régiót, Kijevet és Lviv megyéket érintette leginkább az áramkimaradás. Ezen felül a nyugat-ukrajnai Lvivben és néhány más városban a távfűtés is leállt.



Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára a haditanács szerdai ülése után kijelentette: Ukrajna a partnerekkel közösen folytatja a lengyelországi rakétabecsapódás részletes tanulmányozását, és hozzáférést kér az ukrán szakemberek számára.



"Támogatjuk az eset további részletes tanulmányozását a partnerekkel közösen. Készek vagyunk átadni partnereinknek a rendelkezésünkre álló, oroszokat terhelő bizonyítékokat. Partnereinktől is várunk olyan információkat, amelyek alapján az a végső következtetés született, hogy ez egy ukrán légvédelmi rakéta volt. Ezenkívül Ukrajna azt kéri, hogy védelmi minisztériumának és határőrségének képviselői haladéktalanul eljuthassanak a robbanás helyszínére. Továbbra is teljes mértékben nyitottak vagyunk a helyzet átfogó tanulmányozására és a rendelkezésre álló adatok teljes körén alapuló következtetések levonására" - fejtette ki Danyilov. A védelmi tanács hangsúlyozza, hogy a történtekért csakis Oroszország és annak rakétaterrorja okolható - áll az RNBO sajtóközleményében.



Denisz Monasztirszkij belügyminiszter egy tévéműsorban arról számolt be, hogy az előzetes információk alapján az orosz rakétacsapások következtében Kijevben egy ember vesztette életét, hárman megsérültek. További három civil lakos sebesült meg más településeken. Mintegy harminc polgári létesítményben keletkeztek károk, ezek lakóházak és létfontosságú infrastrukturális objektumok. Az ukrán katasztrófavédelem közlése szerint Kijevben lelőtt orosz rakéták roncsai zuhantak rá két többszintes lakóépületre a belvárosban lévő Pecserszk kerületben és egy elhagyott épületre Obolony kerületben.

Az ukrán légierő parancsnokságának sajtószolgálata tette közzé a pontosított adatokat, amelyek szerint kedden Oroszország Ukrajnát 96 légi és tengeri rootrepülőgéppel (H-101, H-555, Kalibr), H-59-es irányított rakétákkal, továbbá Shahíd-136-os és 131-es, valamint Orion és Orlan-10 típusú csapásmérő drónokkal támadta meg. Az ukrán légvédelem 75 robotrepülőgépet két H-59-es irányított rakétát, tíz Shahíd tíusú, egy Orion és egy Orlan-10-es drónt lőtt le.



Makszim Kozickij, Lviv megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy a régióra több mint tíz rakétát lőttek ki az orosz erők. Hozzátette, hogy a rakéták többségét az ukrán légvédelem megsemmisítette.



Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) főnöke közölte: a szakszolgálat úgy véli, hogy az Oroszoroszág 184. és 52. nehézbombázó repülőezredeinek katonái részt vettek a keddi Ukrajna elleni átfogó rakétatámadásban. Szavai szerint a nyomozók már dolgoznak azon, hogy megállapítsák a háborús bűnök összes elkövetőjének nevét.



Valentin Reznyicsenko, Dnyipropetrovszk megye kormányzója arról adott hírt, hogy szerdára virradóan az orosz erők ismét támadást hajtottak végre Nyikopol város térsége ellen Grad sorozatvetőkkel és más nehéztüzérségi fegyverekkel. Tíz lakóházat ért találat, de senki sem sérült meg.



Olekszandr Jakovlev, a Herszon megyében orosz megszállás alatt lévő Szkadovszk város polgármestere az ukrán Szabadság Rádiónak adott nyilatkozatában helyi lakosok beszámolóira hivatkozva azt mondta, hogy a településen nagy számban vannak jelen orosz katonák, és újabbak érkezése is várható. Tekintettel a harcokra és az orosz megszállásra Dél-Ukrajna egyes részein, lehetetlen hivatalosan megerősíteni vagy független forrásból ellenőrizni ezeket az információkat - mutatott rá az Ukrajiszka Pravda.



Az ukrán vezérkar szerdai jelentésében azt írta, hogy a Donyeck megyei Majorszkért vívott harcokban az egyik orosz területi zászlóalj létszámának 50 százalékát elvesztette, ezért feloszlatták. A vezérkar által közölt adatok szerint az elmúlt napban mintegy 630 orosz katona halt meg Ukrajnában, velük együtt az orosz hadsereg embervesztesége megközelítőleg 82 710-re emelkedett.