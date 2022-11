Robbanások és tűzvész Isztambulban napokkal a terrortámadás után - videók

Törökországban, Isztambulban hatalmas tűz ütött ki, néhány nappal azután, hogy az ország fővárosában robbantásos merényletet követtek el, amelyet a kormány tisztviselői terrortámadásnak minősítettek. A merényletben legalább egy ember meghalt és további 81 megsebesült. A támadást egy Ahlam Albashir nevű szíriai nő ismerte el, aki a Szíriai Demokratikus Unió Pártja (PYD) parancsára követte el.



A TASZSZ hírügynökség szerint a lángokat heves robbanások előzték meg.

A törökországi Isztambulban kedden késő este hatalmas tűz ütött ki, amely négy, a környéken parkoló autót emésztett fel, napokkal azután, hogy a várost a hétvégén terrortámadás rázta meg. A lángokat azóta a tűzoltók eloltották.



A Sputnik Turkey beszámolója szerint a lángok pillanatokkal azután csaptak fel, hogy egy sofőr megállította járművét, mert észrevette, hogy füst száll ki az autóból. A négy járművön kívül a lángok egy épületet és egy ATM-et is megrongáltak a helyszín közelében.

