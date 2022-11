A NATO-tól kapott légvédelmi rakétákkal lőtték át az orosz rakéta maradványait Lengyelországba az ukránok?

Jaroslaw Wolski lengyel katonai szakértő közzétett egy fotót egy Lengyelországban landoló rakétáról. Azt írta, hogy ez egy orosz cirkálórakéta vagy egy ukrán légvédelmi rakéta lehetett, és egyetértett Piotr Mueller lengyel kormányszóvivővel, aki felszólította a médiát és a nyilvánosságot, hogy "ne tegyenek közzé meg nem erősített információkat".

A rakétadaraboknak, amelyekről a lengyel média a helyszínen készült fotókat közölt, "semmi közük az orosz fegyverekhez" - közölte az orosz védelmi minisztérium.



Leszögezték, hogy Oroszország nem hajtott végre rakétacsapást a lengyel-ukrán határ közelében lévő célpontok ellen.

So what crashed in the village of Przewodów, Poland today?



With the cooperation of @blueboy1969 we analyzed the available photos of fragments and came to a clear conclusion that they belong to the 48D6 motor of the 5V55-series missile of the S-300 AD system- a Ukrainian one. pic.twitter.com/f0Ex3USLN8